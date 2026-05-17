Атака на головне місто Росії ще почалася зранку 16 травня. Найбільш інтенсивні удари почалися під ранок 17 числа, повідомив мер Москви Сергій Собянін.

Що відомо про атаку по Москві?

Ще з 10 години ранку 16 травня Собянін почав звітувати про начебто збиті БпЛА. Здебільшого на удари заходили 1 – 3 дрони. А вже пізно вночі та під ранок 17 числа атака посилилася. За словами мера Москви, ворожа ППО навіть за 1 раз начебто збила 10 дронів. І повідомлення про збиті БпЛА з'являлися ледь не кожні пів години.

Особливих деталей чиновник не навів. Лише кожен свій допис супроводжував однаковим повідомленням: "На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб".

Згодом він усе ж додав, що на місцях падіння уламків зафіксовано незначні ушкодження. За попередніми даними, постраждалих немає.

Щоправда, у мережі з'явилося більше інформації. Відомо, що вибухи лунали у Зеленограді, Сходні, Клину, Хімках, Дєдовську, Лобні та Наро-Фомінську. Станом на 6 ранку росіяни начебто збили 120 безпілотників упродовж доби.

Також є інформація про реактивні БпЛА. Водночас український моніторинговий ресурс Exilenova+ повідомляє, що участь в атаці беруть комбіновані БпЛА. За його даними, дрони обходять Московську область з кількох напрямків.

Додамо, що через загрозу БпЛА було запроваджено тимчасові обмеження на зліт та посадку повітряних суден в аеропортах Шереметьєво, Внуково, Домодєдово та Жуковський.

Куди прилетіло найбільше?

Судячи з наявної у мережі інформації, найбільше вибухів чули жителі Зеленограда. Тут унаслідок ударів на одному з об'єктів виникла пожежа.

Як розповів OSINT-аналітик world.militares, у Зеленограді під ударом могло опинитися підприємство "Ангстрем". Це розробник і виробник напівпровідникових виробів – від дискретних транзисторів до сучасних мікроконтролерів і мікропроцесорів. Перебуває під санкціями США.

Міг постраждати і технопарк "Елма", пише опозиційний ресурс Astra,

Чим займається "Елма":

виготовлення виробів електронної техніки,

випуск контрольно-вимірювальних приладів, оптичної техніки,

обробка різних матеріалів,

науково-дослідницька діяльність,

сфера інформаційних технологій,

виробництво товарів народного споживання.

Крім того, повідомляють, що у Зеленограді безпілотник унаслідок роботи РЕБ влучив у будинок. Є влучання у будинки й у інших містах Московської області.

Де ще вибухало та зафіксовані влучання?

Багато вибухів лунало у Хімках. Наразі не відомо, де там могло влучити. Це могла бути робота ППО.

Міг постраждати Московський НПЗ.

Вибухи навіть чули у центрі Москві. Там також дрон влучив у багатоповерхівку.

В Шереметьєво, де однойменний аеропорт. І тут, імовірно, працювала ППО.

У Дубні могло під удар потрапити МКБ "Райдуга". Це російське машинобудівне конструкторське бюро, що спеціалізується на розробці крилатих ракет та іншої ракетної техніки.

Стався приліт по наливній станції "Солнечногорська", що у селі Дурикіно.

Які ще заяви лунають з боку російської влади?

Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що їхній сили ППО відбивають масштабну атаку БпЛА з 3 години ночі.

За його словами, у Хімках дрон начебто влучив у будинок і там загинула жінка. Також постраждали будинки у Митищах, Красногорську, в Істрі та в Наро-Фомінському окрузі. Крім того, атаковано інфраструктурні об'єкти у кількох муніципалітетах.

Собянін, зі свого боку, підтвердив атаку на Московський НПЗ. Чиновник переконує, що там начебто поранень зазнали 12 людей. Водночас каже, що технологію заводу не порушено.

Що цьому передувало?

У момент атак по Москві партизани руху "Атеш" повідомили, що порушили роботу кількох веж зв'язку у районах Путилково, Комунарки та Домодєдово Московської області.

На цих об'єктах розміщувалися модулі РЕБ, що забезпечували контроль цілей, які низько летять, передачу даних і координацію між підрозділами системи ППО.

У результаті система ППО на ближніх підступах до Москви втратила частину точок спостереження. Без цих пристроїв дані про цілі, які низько летять, перестають надходити вчасно. Тому швидкість реагування падає, а частина маршрутів залишається без прикриття.

Удар за ударом ми знищимо путінську фашистську систему зсередини!

– наголосили партизани.

Коли востаннє дрони атакували Москву?

Сталося це за кілька днів до параду – 4 травня. Зокрема, один із вибухів стався на Мосфільмівській вулиці – це недалеко від Кремля. Постраждав багатоповерховий житловий комплекс "Мосфільмівський".

Собянін повідомив, що у будинку на 36 поверсі вибило стіни трьох кімнат. Мешканців евакуювали, а відео з місця засвідчили, що на вулиці розлетілися скло та різні уламки. На місці працюють тамтешні екстрені служби.

Що вказує, що по Москві ставатиме більше ударів?

За словами авіаексперта Валерія Романенка, якщо раніше запустити 100 дронів по Москві означало відривати їх від напрямків, по яких треба бити – то зараз така кількість дронів може атакувати російську столицю спеціально.

Він додав, що атаки на Москву є важливими з огляду на те, що столиця – це ідеологічний, політичний центр Росії.

Ми завжди казали "невідомі" дрони, а тут відомий дрон, і тип підтверджено. Це такий психологічний момент. Він показує, що Путіну для того, щоб провести "скрєпний шабаш", потрібно домовлятися не з Трампом. Бо ми можемо і не прислухатися. Чим менше Трамп постачає нам озброєння, тим меншим є його вплив,

– наголосив він.

Романенко підкреслив, що на тлі таких атак росіяни вже не можуть говорити про те, що Україна програє. Тим часом російське державне керівництво може замислитись, чи потрібно їм продовжувати цю війну, коли вони навіть не можуть забезпечити реалізацію основних своїх наративів.