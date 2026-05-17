Вороже міноборони заявило, що успішно відбили атаку українських дронів. Загалом збили щонайменше 556 безпілотників.

Що відомо про атаку дронів на Росію?

У ніч на 17 травня російська ППО нібито змогла перехопити та знищити 556 українських БпЛА. За повідомленням російського міністерства оборони, дрони були "збиті" над територіями низки регіонів Росії, а також над окупованим Кримом і акваторіями Чорного та Азовського морів.

У переліку регіонів, де, за заявами російської сторони, фіксувалися повітряні цілі, згадуються Бєлгородська, Курська, Брянська, Воронезька, Калузька, Орловська, Тульська, Смоленська, Псковська, Липецька, Тверська та Ростовська області, а також Краснодарський край і Московський регіон.

Окремо зазначається, що частина безпілотників нібито була збита над тимчасово окупованим Кримом, а також над морськими акваторіями Чорного та Азовського морів.

До речі, у Московській області фіксують одну із наймасштабніших атак. Москву та Підмосков'я атакувало понад 100 дронів. Вибухи пролунали у багатьох містах регіоні зокрема в Зеленограді та Хімках. Також відомо про прильоти по заводах, є влучання і в будинки.

Росіяни настільки не очікували подібної атаки, що в соцмережах вони бідкаються про те, як їм страшно та не знають куди бігти, щоб врятувати своє життя.

Чому українські удари по Росії важливі для зміни ситуації на фронті?

Українські удари по території Росії поступово руйнують військову логістику, знижують бойовий потенціал окупаційної армії та змушують Кремль адаптувати стратегію війни. Атаки на склади боєприпасів, нафтобази, НПЗ і транспортні вузли створюють дефіцит ресурсів і ускладнюють постачання на фронт.

Значного удару зазнають також авіація та системи ППО Росії: ураження літаків, вертольотів і радіолокаційних комплексів зменшує інтенсивність обстрілів України та послаблює захист російського неба. Це змушує Росію розпорошувати сили, перекидати ППО в тил і використовувати віддалені аеродроми.

Окремо такі атаки б'ють по економіці та стабільності всередині Росії, зменшуючи доходи від енергетики та посилюючи психологічний тиск через перенесення бойових дій на власну територію.

До слова, політолог Олег Саакян в етері 24 Каналу зазначив, що у Росії посилюється тривога та страх. Масштабні удари українських дронів по російських НПЗ, зокрема у Туапсе зменшують надходження у російській бюджет та знову показують те, що російський лідер безсилий.

Що відомо про останні атаки на Росію?

У ніч проти 15 травня ЗСУ завдали удару по Рязанському НПЗ, пошкодивши низку установок переробки, зокрема АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 та гідроочищення дизельного пального. Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії, яке забезпечує пальним, зокрема, й окупаційні війська.

Того ж дня українські військові атакували аеродром у Єйську Краснодарського краю, де було знищено літак-амфібію Бе-200ПС. За даними супутникових знімків, попри удар, російська авіація не була повністю евакуйована, а технічне обслуговування на об'єкті продовжується.

Крім того, в ніч на 16 травня в Невинномиську Ставропольського краю пролунали вибухи, після чого на території хімічного підприємства "Невинномиський Азот" спалахнула пожежа. Усі ці удари свідчать про системне ураження ключових військово-промислових та логістичних об'єктів у глибокому тилу Росії.