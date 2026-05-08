Про це 24 Каналу сказав політолог Олег Саакян, наголосивши, що це створило дуже негативне тло, на якому відбуватиметься парад на Красній площі.

Який цікавий ефект мають атаки по Росії?

Олег Саакян зауважив, що замість того, щоб запалити у суспільстві відчуття винятковості, сили та захищеності, парад на 9 травня посіє відчуття тривоги та страху, посилить параною і відсутність будь-якого бачення майбутнього режиму.

Тим паче, що з цікавинок, про які мало говорять, коли Україна б'є по російській нафтовій та паливній інфраструктурі – насамперед розраховує на фінансово-економічний ефект від цього,

– наголосив Саакян.

Але, зауважив він, у випадку з Туапсе проявився цікавий момент: це почало давати суспільно-політичний та ідеологічно-психологічний ефект.

На його думку, останні хвилі ударів по Туапсе були пов'язані вже не стільки з технологічним процесом, економічними та технологічними потребами, скільки саме з ідеологічними.

А Путін 2 тижні абсолютно не звертав уваги на ситуацію у Туапсе. Ба більше: коли там усе палало, у Кремлі навіть не визнавали існування критичної для росіян ситуації.

До речі, велика нафтова пляма, яка виникла після низки ударів по НПЗ у Туапсе, навіть загрожувала резиденції Путіна в Геленджику. Загалом цей "палац Путіна" впродовж останніх років неодноразово опинявся в зоні ризику: туди залітали українські безпілотники, а також там спалахували лісові пожежі.

Натомість, за його словами, росіяни почали розповідати, що це українці навмисно прикручують на дрони пакети чи бочки з мазутом і так доставляють, щоб дискредитувати Росію. Тим часом чорні хмари, які нависали на Туапсе, нафтові дощі й усе інше розлетілося соціальними мережами по всій Росії.

І це створило вкрай негативне тло, на якому відбуватиметься парад у Москві. Тому що, крім того, що сам парад куций та урізаний, він ще й відбувається на тлі демонстрації тотальної нездатності Росії захистити власні території, власне населення,

– зазначив політолог.

Й усе це показує росіянам, що їхній лідер безсилий. Водночас починається колотнеча всередині режиму – тобто палацовий заколот, яких Росія бачила не раз.

8 травня дрони атакували Грозний. Вибухи чули у районі, де розташована російська військова база. Також дрон влучив поблизу залізничного вокзалу в центрі Грозного, що неподалік будівлі управління ФСБ по Чечні.

А на півдні Росії призупиняли роботу одразу 13 аеропортів. Авіаційний колапс спричинив БпЛА, який атакував центр аеронавігації в Ростові-на-Дону.

Також Генштаб ЗСУ повідомив про ураження важливих цілей у Свердловській та Брянській областях Росії. Під удар потрапили арсенал ГРАУ "Кедровка" та два підприємства з виробництва вибухівки і ФАБів.