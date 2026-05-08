Об этом 24 Каналу сказал политолог Олег Саакян, подчеркнув, что это создало очень негативный фон, на котором будет проходить парад на Красной площади.

Читайте также Путин теряет не только деньги: как Россия опозорилась с Туапсе и что будет дальше

Какой интересный эффект имеют атаки по России?

Олег Саакян заметил, что вместо того, чтобы зажечь в обществе ощущение исключительности, силы и защищенности, парад на 9 мая посеет чувство тревоги и страха, усилит паранойю и отсутствие какого-либо видения будущего режима.

Тем более, что из интересностей, о которых мало говорят, когда Украина бьет по российской нефтяной и топливной инфраструктуре – прежде всего рассчитывает на финансово-экономический эффект от этого,

– подчеркнул Саакян.

Но, заметил он, в случае с Туапсе проявился интересный момент: это начало давать общественно-политический и идеологически-психологический эффект.

По его мнению, последние волны ударов по Туапсе были связаны уже не столько с технологическим процессом, экономическими и технологическими потребностями, сколько именно с идеологическими.

А Путин 2 недели абсолютно не обращал внимания на ситуацию в Туапсе. Более того: когда там все горело, в Кремле даже не признавали существование критической для россиян ситуации.

Кстати, большое нефтяное пятно, которое возникло после ряда ударов по НПЗ в Туапсе, даже угрожало резиденции Путина в Геленджике. В общем этот "дворец Путина" на протяжении последних лет неоднократно оказывался в зоне риска: туда залетали украинские беспилотники, а также там вспыхивали лесные пожары.

Зато, по его словам, россияне начали рассказывать, что это украинцы намеренно прикручивают на дроны пакеты или бочки с мазутом и так доставляют, чтобы дискредитировать Россию. Между тем черные облака, которые нависали над Туапсе, нефтяные дожди и все остальное разлетелось социальными сетями по всей России.

И это создало крайне негативный фон, на котором будет происходить парад в Москве. Потому что, кроме того, что сам парад куцый и урезанный, он еще и происходит на фоне демонстрации тотальной неспособности России защитить собственные территории, собственное население,

– отметил политолог.

И все это показывает россиянам, что их лидер бессилен. В то же время начинается потасовка внутри режима – то есть дворцовый мятеж, которых Россия видела не раз.

Больше об атаках по России: что известно?

8 мая дроны атаковали Грозный. Взрывы слышали в районе, где расположена российская военная база. Также дрон попал вблизи железнодорожного вокзала в центре Грозного, что недалеко от здания управления ФСБ по Чечне.

А на юге России приостанавливали работу сразу 13 аэропортов. Авиационный коллапс вызвал БпЛА, который атаковал центр аэронавигации в Ростове-на-Дону.

Также Генштаб ВСУ сообщил о поражении важных целей в Свердловской и Брянской областях России. Под удар попали арсенал ГРАУ "Кедровка" и два предприятия по производству взрывчатки и ФАБов.