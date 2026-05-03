Об этом сообщает BILD.
Что угрожает "дворцу Путина"?
Нефтяное пятно движется вдоль черноморского побережья: сейчас его фиксируют примерно в 30 километрах от "дворца Путина".
По словам журналистов, резиденция главы Кремля на побережье Черного моря за последние годы неоднократно оказывалась в зоне риска. Два года назад ее атаковали украинские беспилотники, в прошлом году ей угрожали лесные пожары, а сейчас появились риски, связанные с нефтяным загрязнением и экологической ситуацией в регионе.
Справка. Резиденция Владимира Путина в Геленджике расположена на побережье Черного моря и фактически является закрытым комплексом с усиленной охраной. На территории, по данным расследований, есть частный порт, церковь и другая инфраструктура. Официально площадь дворца превышает 17 тысяч квадратных метров, а окружающая территория может достигать тысяч гектаров, хотя в документах фигурирует значительно меньшая цифра. Сообщалось также о наличии подземных объектов, в частности бункера с хоккейной ареной.
Напомним, нефтеперерабатывающий завод в Туапсе в течение последних недель неоднократно подвергался ударам украинских беспилотников. В частности, атаки 16, 20 и 28 апреля вызвали масштабные пожары, которые были видны даже из космоса.
Из-за повреждения резервуаров с нефтью в Туапсе также выпали нефтяные дожди, а черные капли мазута покрыли все вокруг. Эксперты предостерегают, что загрязнение может нанести вред местным экосистемам и "снизить туристическую привлекательность региона".
Кроме этого, местные жители жалуются на сильное задымление и ухудшение качества воздуха, из-за чего часть населения эвакуировали из районов вблизи предприятия.
Сам Владимир Путин в течение длительного времени не комментировал ситуацию в Туапсе. только 28 апреля российский диктатор сообщил, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондартьев доложил ему, что серьезных угроз в Туапсе якобы нет.
В то же время Путин признал, что удары по подобным объектам, вероятно, могут повлечь серьезные последствия для экологии. По его словам, украинская сторона якобы перешла к "открытым террористическим методам" и атакует энергетические объекты.
Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в комментарии 24 Канала заметил, что НПЗ в Туапсе является одним из значительных предприятий юге России. По его словам, в контексте успешных ударов по НПЗ речь идет не только о прямых материальных убытках, но и медийных и репутационных.
По мнению Шарпа, неспособность России защитить стратегически важные объекты, даже те, что расположены в глубине страны, наносит ощутимый удар по ее имиджу.
Удары продолжаются: последние новости
В ночь на 3 мая неизвестные БпЛА атаковали порт Приморск в Ленинградской области, на месте вспыхнули пожары. Вероятно, целью дронов стали нефтеналивной причал и вражеская система ПВО.
Стоит отметить, что Приморск и Усть-Луга – это крупнейшие нефтяные порты России на северо-западе, через которые ежедневно экспортируют около 2 миллионов баррелей нефти, что составляет примерно 40% всего российского экспорта.
Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в комментарии 24 Канала также ранее заявлял, что атаки продолжатся, ведь для Украины крайне важно проводить системные удары, потому что это единственный способ заставить Россию прекратить войну.