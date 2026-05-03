Про це повідомляє BILD.

Читайте також Важливіше, ніж НПЗ: військовий експерт назвав слабке місце Росії, яке треба атакувати найбільше

Що загрожує "палацу Путіна"?

Нафтова пляма рухається вздовж чорноморського узбережжя: зараз її фіксують приблизно за 30 кілометрів від "палацу Путіна".

За словами журналістів, резиденція очільника Кремля на узбережжі Чорного моря за останні роки неодноразово опинялася в зоні ризику. Два роки тому її атакували українські безпілотники, торік їй загрожували лісові пожежі, а нині з'явилися ризики, пов'язані з нафтовим забрудненням і екологічною ситуацією в регіоні.

Довідка. Резиденція Володимира Путіна в Геленджику розташована на узбережжі Чорного моря й фактично є закритим комплексом із посиленою охороною. На території, за даними розслідувань, є приватний порт, церква та інша інфраструктура. Офіційно площа палацу перевищує 17 тисяч квадратних метрів, а навколишня територія може сягати тисяч гектарів, хоча в документах фігурує значно менша цифра. Повідомлялося також про наявність підземних об'єктів, зокрема бункера з хокейною ареною.

Нагадаємо, нафтопереробний завод у Туапсе протягом останніх тижнів неодноразово зазнавав ударів українських безпілотників. Зокрема, атаки 16, 20 та 28 квітня спричинили масштабні пожежі, які було видно навіть із космосу.

Через пошкодження резервуарів з нафтою у Туапсе також випали нафтові дощі, а чорні краплі мазуту покрили все навколо. Експерти застерігають, що забруднення може завдати шкоди місцевим екосистемам і "знизити туристичну привабливість регіону".

Окрім цього, місцеві жителі скаржаться на сильне задимлення та погіршення якості повітря, через що частину населення евакуювали з районів поблизу підприємства.

Сам Володимир Путін протягом тривалого часу не коментував ситуацію в Туапсе. лише 28 квітня російський диктатор повідомив, що губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондартьєв доповів йому, що серйозних загроз у Туапсе нібито немає.

Водночас Путін визнав, що удари по подібних об'єктах, імовірно, можуть спричинити серйозні наслідки для екології. За його словами, українська сторона нібито перейшла до "відкритих терористичних методів" та атакує енергетичні об'єкти.

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп у коментарі 24 Каналу зауважив, що НПЗ у Туапсе є одним із значних підприємств півдні Росії. За його словами, в контексті успішних ударів по НПЗ йдеться не лише про прямі матеріальні збитки, а ще й медійні та репутаційні.

На думку Шарпа, неспроможність Росії захистити стратегічно важливі об’єкти, навіть ті, що розташовані в глибині країни, завдає відчутного удару по її іміджу.

Удари продовжуються: останні новини