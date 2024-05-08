Про це розповів 24 Каналу заступник головреда "Проекту", російський опозиційний журналіст Михайло Рубін, зазначивши, що нікому невідомого скільки коштує перебудова палацу Путіна. Він додав, що це надто великі гроші, аби повірити, що там справді буде апарт-готель.

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Яка мета розслідування

Михайло Рубін розповів, що основною метою цього розслідування було показати трансформацію Путіна.

Цей апарт-готель показує, що Путін дійсно змінюється. Десять років тому йому збудували палац для розбещеного правителя: дискотека, казино, стриптиз. Можливо, це було надто розкішно чи зухвало. Проте зараз ми бачимо абсолютно інше – людину, яка збудувала для себе в будинку церкву із власним святим,

– опозиційний журналіст.

Путін протягом усіх років свого правління побудував систему так, щоб усі люди довкола нього возвеличували його. Рубін припустив, що за цей час кремлівський диктатор міг повірити у свою велич і те, що він необхідний Росії та світу.

Витрачено шалені кошти

Рубін зауважив, що ті, хто займаються перебудовою цього "готелю" наймали різних підрядників, щоб розділити обов'язки. Це й ускладнює можливість підрахувати скільки грошей витратили на той чи інший процес.

Одна люстра в цьому палаці коштує 50 мільйонів рублів, а їх там дві. Тільки меблі в одному приміщенні коштують не менше 130 мільйонів. Скільки витратили на інші матеріали сказати складно,

– підкреслив він.

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