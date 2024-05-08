Під час "інавгурації" Путін закликав Росію об’єднатися для перемоги, проте не уточнив, що саме передбачає ця "перемога" Росії, і лише туманно згадав про якісь неназвані "серйозні виклики".
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Риторика Кремля
Путін подякував громадянам Росії, жителям "історичних земель" Росії, учасникам війни, яку він традиційно називає "спеціальною військовою операцією", та тим, хто "відстояв право бути разом з Батьківщиною".
Путін, ймовірно, мав намір визнати війну, не покладаючи підвищених очікувань на перспективи Росії в Україні своїм нечітким закликом до перемоги,
– повідомляють аналітики.
Кремлівський диктатор також заявляв, що Росії "потрібне" сильне автократичне правління, і додав, що його здатність виконувати свої обов'язки президента залежить від російської єдності та згуртованості.
Автократія в Росії
За старим російським звичаєм, Путін регулярно посилався на історичні паралелі. Він намагався виправдати своє все більш автократичне правління, припускаючи, що автократія є російською традицією, і стверджував, що без беззаперечної автократії Росія нібито втратить свій суверенітет.
Інавгураційна промова Путіна була сповнена втомленої шаблонної риторики та нечітких закликів до національного тріумфу, а його зосередженість на внутрішній стабільності вказує на те, що Путін, ймовірно, намагався підкреслити російській громадськості, що його п’ятий термін на посаді президента й надалі буде все більш автократичним,
– підсумували аналітики ISW.
П'ята "інавгурація" Путіна: коротко
- Владімір Путін вп'яте став "президентом" Росії. Попри те, що вибори відбувалися незаконно, зокрема, й на окупованих територіях України, частина країн Євросоюзу вирішила взяти участь в "інавгурації" російського диктатора.
- На "інавгурацію" Путіна приїхав французький посол. Згодом Суспільне дізналося від джерел, що участь дипломата у цьому дійстві не означає, що Франція вважає обрання Путіна легітимним чи що визнає його. Щобільше, Париж засуджує репресії, у яких проходили так звані президентські "вибори" у Росії.
- Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував дійство у Кремлі. За його словами, це "коронація пахана у таборі під назвою "Росія", це примітивний концерт, за яким спостерігали інші країни.