Під час "інавгурації" Путін закликав Росію об’єднатися для перемоги, проте не уточнив, що саме передбачає ця "перемога" Росії, і лише туманно згадав про якісь неназвані "серйозні виклики".

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Риторика Кремля

Путін подякував громадянам Росії, жителям "історичних земель" Росії, учасникам війни, яку він традиційно називає "спеціальною військовою операцією", та тим, хто "відстояв право бути разом з Батьківщиною".

Путін, ймовірно, мав намір визнати війну, не покладаючи підвищених очікувань на перспективи Росії в Україні своїм нечітким закликом до перемоги,

– повідомляють аналітики.

Кремлівський диктатор також заявляв, що Росії "потрібне" сильне автократичне правління, і додав, що його здатність виконувати свої обов'язки президента залежить від російської єдності та згуртованості.

Автократія в Росії

За старим російським звичаєм, Путін регулярно посилався на історичні паралелі. Він намагався виправдати своє все більш автократичне правління, припускаючи, що автократія є російською традицією, і стверджував, що без беззаперечної автократії Росія нібито втратить свій суверенітет.

Інавгураційна промова Путіна була сповнена втомленої шаблонної риторики та нечітких закликів до національного тріумфу, а його зосередженість на внутрішній стабільності вказує на те, що Путін, ймовірно, намагався підкреслити російській громадськості, що його п’ятий термін на посаді президента й надалі буде все більш автократичним,

– підсумували аналітики ISW.

П'ята "інавгурація" Путіна: коротко