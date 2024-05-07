Однак це точно не "інавгурація", адже у Росії нема жодної політичної системи та демократичних виборів. Це 24 Каналу підкреслив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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"Це коронація пахана у таборі під назвою "Росія". Хочу, щоб ми правильно ставили акценти. Це дуже важливо зрозуміти. Не було жодних конкурентів, конкурентної боротьби. Це самостійне перепризначення себе на функцію царя чи пахана. Це не буде мати жодних впливів", – наголосив він.

"Єдина концепція існування Росії"

Михайло Подоляк зазначив, що так звана "інавгурація" Путіна – це примітивний концерт, за яким спостерігали навіть інші країни. На жаль, представники деяких європейських країн були там присутні.

Однак Путін озвучував ту ж традиційну маячню, яка лунає на кожному його виступі. Зокрема, про нібито необхідність атакувати інші країни, домінувати у світі, збільшувати агресивний потенціал Росії.

Це промоція війни як єдиної концепції існування Росії. Мені дуже шкода, що нам доводиться після понад двох років війни говорити очевидні речі про концепцію сучасної російської державності. Тобто вона абсолютно конкретна – експансіоністська Росія, поки буде існувати у такому вигляді пахана та Путіна, то завжди буде когось атакувати різними форматами,

– пояснив посадовець.

На його думку, дивно, що нашій державі досі доводиться переконувати світ, що Росія не буде дотримуватись міжнародного права, концепцій демократичності, а буде лише збільшувати експансії, мілітаризацію, мобілізацію, поки не захопить територію не тільки України, але й інших країн Європи.

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