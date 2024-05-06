Низка країн відмовилася відвідувати цей "шабаш", однак є і ті, хто, ймовірно, поїде на "інавгурацію" до військового злочинця. Хто з лідерів країн відвідає "інавгурацію" Путіна, а хто не поїде до нього – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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МЗС України зробило заяву щодо "інавгурації Путіна"

Міністерство закордонних справ України заявило, що у ході так званих березневих "виборів" Росія порушила положення численних міжнародних документів, які є основою сучасної системи міжнародних відносин.

Йдеться насамперед про Статут Організації Об’єднаних Націй, Декларацію про принципи міжнародного права, Женевську Конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі, а також десятки резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

"Брутальним порушенням загальновизнаних норм та принципів міжнародного права стала незаконна організація так званого виборчого процесу на тимчасово окупованих Росією суверенних територіях України – частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі – зі свідомим залученням погрозами і шантажем до участі у ньому мільйонів громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або під примусом були переміщені на територію РФ", – мовиться у заяві.

У МЗС зазначили, що вдаючись до пропаганди й маніпуляцій, кремлівський режим використовує участь виборців і підсумки голосування для виправдання військового вторгнення в Україну та агресивної політики щодо інших держав.

Виходячи з викладеного, а також враховуючи чинний ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна, Україна не бачить правових підстав для його визнання демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації,

– зазначили в МЗС.

Міністерство закликало іноземні держави, міжнародні організації та громадськість не визнавати результати російських псевдовиборів і легітимності російського диктатора Володимира Путіна, надалі протистояти організованій ним руйнації системи верховенства права та загальновизнаних демократичних цінностей, а також продовжувати дієву підтримку народу України у боротьбі проти російської агресії, яка створює загрозу для європейської й світової безпеки, миру та стабільності.

Боррель проти участі представників ЄС у "інавгурації"

Представник головного дипломата ЄС Жозепа Борреля – Петер Стано зазначив, що високий представник проти участі Євросоюзу у "інавгурації" Владіміра Путіна в Москві.

Стано підтвердив, що запрошення, надіслані Кремлем на завтрашню інавгурацію Путіна, "дійшли також і до наших країн-членів ЄС і делегації ЄС у Москві".

"Наразі ми обговорюємо з країнами-членами ЄС форму нашої відповіді. Ми завжди прагнемо того, щоб мати скоординований підхід скрізь, де це можливо у сфері зовнішньої політики, тому ми наразі все ще обговорюємо з державами-членами, як підійти до цього, беручи до відома всі відповідні елементи", –заявив представник Борреля.

Стано також наголосив, що наразі остаточне рішення щодо присутності представників ЄС на "інавгурації" Путіна ще не ухвалено.

Низка країн не відвідуватиме "шабаш" Путіна

За даними журналістів Reuters, днями щонайменше чотири країни оголосили, що їхні дипломати не будуть присутніми на інавгурації Владіміра Путіна після його "переобрання" на посаду президента Росії, серед яких була Чехія, Естонія, Литва та Латвія.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський оголосив, що представника країни не буде на заході. Окрім того, уряд відкликав посла Чехії в Росії. Міністр зазначив, що нинішні відносини Чехії з Росією "не підходять для участі представника посольства в інавгурації" президента Росії.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна також повідомив, що країна не відправлятиме свого представника для участі в церемонії. Він наголосив, що вибори в Росії "не були ані демократичними, ані відкритими, ані чесними", тому інавгурація Путіна – "це просто вистава".

У той час, коли Путін веде загарбницьку війну в Європі, вбиваючи та депортуючи невинних людей, здійснюючи гібридні атаки на членів ЄС і НАТО, ми вважаємо немислимим відвідування церемоній, які увічнюють його правління,

– сказав Цахкна.

Зокрема, про свою відсутність на так званій "церемонії" повідомляла низка іноземних посадовців. Йдеться про посла Польщі та представників Німеччини.

Так, посол Польщі в Росії Кшиштоф Краєвський не братиме участі в так званій інавгурації російського лідера Володимира Путіна після його "переобрання". Про це повідомив речник МЗС Польщі Павел Вронський.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян також не братиме участі у церемонії "інавгурації" Владіміра Путіна. На запитання журналістів, чи поїде Пашинян у Москву на церемонію "інавгурації" Путіна, спікер парламенту країни Симонян відповів "ні".

Однак знайшлися і ті, хто підуть на "процесію"

Франція вочевидь вирішила не чинити "надто радикально" і пішла іншим шляхом, ніж інші країни ЄС. Так, за даними джерела Reuters, Францію на інавгурації незмінного протягом багатьох років очільника Кремля представлятиме її посол у країні.

Водночас Франція засуджує "репресивний контекст", у якому ці "вибори" проводилися.