Однако это точно не "инаугурация", ведь в России нет никакой политической системы и демократических выборов. Это 24 Каналу подчеркнул советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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"Это коронация пахана в лагере под названием "Россия". Хочу, чтобы мы правильно ставили акценты. Это очень важно понять. Не было никаких конкурентов, конкурентной борьбы. Это самостоятельное переназначение себя на функцию царя или пахана. Это не будет иметь никаких влияний", – подчеркнул он.

"Единая концепция существования России"

Михаил Подоляк отметил, что так называемая "инаугурация" Путина – это примитивный концерт, за которым наблюдали даже другие страны. К сожалению, представители некоторых европейских стран там присутствовали.

Однако Путин озвучивал тот же традиционный бред, который звучит на каждом его выступлении. В частности, о якобы необходимости атаковать другие страны, доминировать в мире, увеличивать агрессивный потенциал России.

Это продвижение войны как единственной концепции существования России. Мне очень жаль, что нам приходится после более двух лет войны говорить очевидные вещи о концепции современной российской государственности. То есть она абсолютно конкретная – экспансионистская Россия, пока будет существовать в таком виде пахана и Путина, то всегда будет кого-то атаковать различными форматами,

– объяснил чиновник.

По его мнению, странно, что нашему государству до сих пор приходится убеждать мир, что Россия не будет придерживаться международного права, концепций демократичности, а будет только увеличивать экспансии, милитаризацию, мобилизацию, пока не захватит территорию не только Украины, но и других стран Европы.

"Инаугурация" Путина: главное