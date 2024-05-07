Перед этим Путин произнес традиционную речь. Об этом сообщили росСМИ, они и распространили уже видео с церемонии инаугурации. Она прошла со всеми помпезностями, которые так любят в Кремле, – был даже салют и пропагандистские песенки.
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"Обязуюсь защищать суверенитет и независимость", - сказал Путин в своей псевдоклятве.
Правда, о чести и достоинстве в речи диктатора не было ни слова.
Путин принял присягу / Скриншот из видео
Путин вступил на пост президента России: видео
К слову, выборы Путина нельзя считать легитимными, ведь о свободе слова, демократии в России не слышали долгие годы правления диктатора.
Путин так держится за кресло, что изменил законодательство страны таким образом, чтобы получить возможность на переизбрание. Своих возможных конкурентов Путин убирает умело, а любые показательные попытки идти против его воли – наказывает смертью. Так было с Пригожиным, который решился "показать характер" и объявил "марш на Кремль".
А политический враг Путина и лидер оппозиции Алексей Навальный умер в колонии в феврале 2024 года. Многие другие критики политики Путина были заключены в тюрьму, были вынуждены бежать из страны.
Помпезность церемонии
После того, как Путин принял присягу, в Кремле прозвучал залп из пушек в честь вступления в должность главы государства. Отмечают, что торжественный салют прозвучал под композицию Глинки "Славы".
Понять, насколько это было кринжово, можно просмотрев опубликованные россиянами видео.
Далее Путину пошли представлять его президентский полк, а закончилась церемония молебном.
Выборы сфальсифицированы и нелегитимны: главное
- В России сообщали, что по официальным данным, явка избирателей составила 74,22%. При этом Путин победил, набрав 87,28% голосов.
- В Министерстве иностранных дел Украины призвали не признавать Владимира Путина демократически избранным и легитимным президентом России.
- Во время выборов в России нарушила Устав ООН, Декларацию о принципах международного права, Женевскую Конвенцию о защите гражданского населения во время войны, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также десятки резолюций Генассамблеи ООН.