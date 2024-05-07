П'ята за останні чверть століття церемонія вступу Володимира Путіна на посаду президента Росії відбувається у Великому Кремлівському палаці. Що наговорив диктатор, читайте далі.

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На свято Путіна злетілися "відомі" гості

За годину до початку самої церемонії до Кремлівського палацу почали прибувати представники російської влади, зокрема голова уряду Мішустін, міністр оборони Шойгу та заступник секретаря Радбезу Росії Мєдвєдєв. Останній прибув разом із дружиною.

Не зміг пропустити "шабаш" у начальства і чеченський лідер Рамзан Кадиров. Російські пропагандисти зафіксували момент прибуття посіпаки Путіна.

Поява Кадирова на заході: дивіться відео

Були серед гостей і так звані діячі культури. Серед них, актор і фанат Путіна Іван Охлобистін, композиторка Олександра Пахмутова, співаки та музиканти Шаман, Стас Михайлов, Діана Гурцкая.

Хто прибув на інавгурацію Путіна / Фото соцмережі

Президентський полк вже вишукувався на вулиці в очікуванні диктатора. Втім, погода чекати не стала і вирішила одразу показати своє ставлення до кремлівського збіговиська.

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Церемонія почалася

Церемонія "інавгурації" розпочалася. До зали занесли прапор Росії та президентський штандарт.

На початок святкування Путін очікував у своєму робочому кабінеті.

Хто з країн ЄС візьме участь у "святі" Путіна

Хоча західні уряди майже одноголосно засудили вибори президента у Росії як нечесні та недемократичні, кілька держав ЄС таки відправили своїх представників для участі у церемонії вступу Путіна на посаду.

За даними ЗМІ, йдеться про Францію, Угорщину, Словаччину, Грецію, Мальту та Кіпр.

Водночас категоричну позицію висловили країни Балтії, Велика Британія, Канада, Чехія, Німеччина та США, відмовившись брати участь в інавгурації диктатора.

Раніше у МЗС України заявили, що не бачать підстав для визнання Путіна легітимним президентом Росії.

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