Як зазначили в українському МЗС, 7 травня в Росії відбудеться церемонія введення на посаду Владіміра Путіна. У такий спосіб російська влада намагається створити для усього світу і своїх громадян "ілюзію законності майже довічного перебування при владі людини, яка перетворила Росію на державу-агресора, а правлячий режим – на диктатуру".

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Що кажуть в МЗС України

Українське відомство повідомило, що під час так званих "виборів" у березні 2024 року Росія порушила положення численних міжнародних документів, які є основою сучасної системи міжнародних відносин.

Насамперед йдеться про Статут Організації Об’єднаних Націй, Декларацію про принципи міжнародного права, Женевську Конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі.

Також країна-агресорка порушила низку резолюцій Генеральної Асамблеї ООН. Зокрема, великим порушенням загальновизнаних норм та принципів міжнародного права стала незаконна організація так званого виборчого процесу на тимчасово окупованих Росією суверенних територіях України.

Так, російські загарбники влаштували "обрання" свого кремлівського очільника на частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

Це відбувалося зі свідомим залученням погрозами й шантажем до участі у ньому мільйонів громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або під примусом були переміщені на територію Росії.

Такі дії Росії, попри попередження з боку авторитетних міжнародних інституцій, вкотре доводять, що її керівництво не визнає своєї відповідальності та не збирається припиняти незаконну, неспровоковану та невиправдану повномасштабну збройну агресію проти України, яка триває вже понад два роки й спричиняє численні людські жертви й руйнування,

– йдеться у повідомленні.

Україна не бачить правових підстав для визнання Путіна

В міністерстві наголосили, що вдаючись до пропаганди й маніпуляцій, кремлівський режим використовує участь виборців і підсумки голосування для виправдання військового вторгнення в Україну та агресивної політики щодо інших держав.

Виходячи з викладеного, а також враховуючи чинний ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна, Україна не бачить правових підстав для його визнання демократично обраним і легітимним президентом Росії,

– заявили у відомстві.

Повідомляється, що нещодавні резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи від 17 квітня № 2540 (2024) та Європейського Парламенту від 25 квітня № 2024/2665(RSP) підтверджують неправомочність проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України.

Як зауважили в МЗС України, вони демонструють недемократичний характер на території Росії та фактично заперечують легітимність їх результатів.

"Закликаємо іноземні держави, міжнародні організації та громадськість слідувати цьому прикладу, не визнавати результати російських псевдовиборів і легітимності російського диктатора Володимира Путіна, надалі протистояти організованій ним руйнації системи верховенства права та загальновизнаних демократичних цінностей", – йдеться у заяві.

Міністерство також звернулося до світових лідерів із прохання продовжувати дієву підтримку народу України у боротьбі проти російської агресії, яка "створює загрозу для європейської і світової безпеки, миру та стабільності".