Офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповів у ефірі "Київ24", що тактика в росіян не змінилась. Зокрема, вони намагаються зруйнувати все, що бачать, а потім сказати, що вони зайшли туди, пише 24 Канал.
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Яка ситуація на Авдіївському напрямку
Військовий розповів, що поруч з Авдіївкою немає масового просування. Хоч росіяни намагаються просунутись малими групами, та ЗСУ знищують окупантів.
В принципі, загалом наступ противника призупинений. Немає такої активності, як була 2 тижні тому, коли вони дуже масовано, не на великі відстані, але просувалися,
– розповів Сергій Цехоцький.
За його словами, російська пропаганда йде попереду окупаційних військ. Та там далі важко – ворог постійно масовано веде обстріли позицій. Попри це, підрозділи нашої бригади діють грамотно та роблять все, щоб унеможливити просування ворога. До наших військових прибуває підкріплення.
Яка ситуація в районі Авдіївки: дивіться на карті
Яка ситуація на фронті
- У Генштабі ЗСУ розповіли, що за добу було 97 бойових зіткнень. Наші військові відбили 14 атак ворога на Куп'янському напрямку, 7 – на Лиманському, 17 – на Бахмутському, 31 – на Авдіївському, 15 – на Новопавлівському, 6 – на Оріхівському, 3 – на Херсонському.
- Аналітики DeepState вранці 7 травня повідомили, що російські загарбники просунулись біля Новопокровського Донецької області.
- Українські військові розповіли, що вони завдали ударів по 11 районах зосередження особового складу росіян, підрозділи ракетних військ вразили по 2 артилерійських засоби противника. Також наша ППО знищила 1 керовану авіаційну ракету Х-59.