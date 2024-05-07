Офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповів у ефірі "Київ24", що тактика в росіян не змінилась. Зокрема, вони намагаються зруйнувати все, що бачать, а потім сказати, що вони зайшли туди, пише 24 Канал.

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Яка ситуація на Авдіївському напрямку

Військовий розповів, що поруч з Авдіївкою немає масового просування. Хоч росіяни намагаються просунутись малими групами, та ЗСУ знищують окупантів.

В принципі, загалом наступ противника призупинений. Немає такої активності, як була 2 тижні тому, коли вони дуже масовано, не на великі відстані, але просувалися,

– розповів Сергій Цехоцький.

За його словами, російська пропаганда йде попереду окупаційних військ. Та там далі важко – ворог постійно масовано веде обстріли позицій. Попри це, підрозділи нашої бригади діють грамотно та роблять все, щоб унеможливити просування ворога. До наших військових прибуває підкріплення.

Яка ситуація в районі Авдіївки: дивіться на карті

Яка ситуація на фронті