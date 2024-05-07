Офицер 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал в эфире "Киев24", что тактика у россиян не изменилась. В частности, они пытаются разрушить все, что видят, а потом сказать, что они зашли туда, пишет 24 Канал.
Смотрите также Россияне оккупировали Кисловку, Очеретино и Новокалиново: как изменилась линия фронта за неделю
Какова ситуация на Авдеевском направлении
Военный рассказал, что рядом с Авдеевкой нет массового продвижения. Хотя россияне пытаются продвинуться малыми группами, и ВСУ уничтожают оккупантов.
В принципе, в целом наступление противника приостановлено. Нет такой активности, как была 2 недели назад, когда они очень массированно, не на большие расстояния, но продвигались,
– рассказал Сергей Цехоцкий.
По его словам, российская пропаганда идет впереди оккупационных войск. И там дальше трудно – враг постоянно массированно ведет обстрелы позиций. Несмотря на это, подразделения нашей бригады действуют грамотно и делают все, чтобы исключить продвижение врага. К нашим военным прибывает подкрепление.
Какая ситуация в районе Авдеевки: смотрите на карте
Какая ситуация на фронте
- В Генштабе ВСУ рассказали, что за сутки было 97 боевых столкновений. Наши военные отбили 14 атак врага на Купянском направлении, 7 – на Лиманском, 17 – на Бахмутском, 31 – на Авдеевском, 15 – на Новопавловском, 6 – на Ореховском, 3 – на Херсонском.
- Аналитики DeepState утром 7 мая сообщили, что российские захватчики продвинулись возле Новопокровского Донецкой области.
- Украинские военные рассказали, что они нанесли удары по 11 районам сосредоточения личного состава россиян, подразделения ракетных войск поразили по 2 артиллерийских средства противника. Также наша ПВО уничтожила 1 управляемую авиационную ракету Х-59.