Офицер 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал в эфире "Киев24", что тактика у россиян не изменилась. В частности, они пытаются разрушить все, что видят, а потом сказать, что они зашли туда, пишет 24 Канал.

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Какова ситуация на Авдеевском направлении

Военный рассказал, что рядом с Авдеевкой нет массового продвижения. Хотя россияне пытаются продвинуться малыми группами, и ВСУ уничтожают оккупантов.

В принципе, в целом наступление противника приостановлено. Нет такой активности, как была 2 недели назад, когда они очень массированно, не на большие расстояния, но продвигались,

– рассказал Сергей Цехоцкий.

По его словам, российская пропаганда идет впереди оккупационных войск. И там дальше трудно – враг постоянно массированно ведет обстрелы позиций. Несмотря на это, подразделения нашей бригады действуют грамотно и делают все, чтобы исключить продвижение врага. К нашим военным прибывает подкрепление.

Какая ситуация в районе Авдеевки: смотрите на карте

Какая ситуация на фронте