О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 29 апреля по 5 мая, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.
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Авдеевское направление
Как и в предыдущие недели, едва ли не самой сложной остается ситуация на Авдеевском направлении, где после прорыва в Очеретино россияне возобновили активные наступательные действия. Основными направлениями атак на прошлой неделе стали села Архангельское, Очеретино, Новопокровское, Новоалександровка, Новокалиново, Керамик и Сокол.
В результате постоянных штурмов россияне полностью захватили село Очеретино. Кроме того, почти полностью захвачено и село Архангельское – большинство села оккупировано, западные окраины остаются в серой зоне.
Также россияне оккупировали села Новокалиново и Керамик. После оккупации этих сел и Архангельского следующей целью россиян может стать село Калиново к северу от Очеретино.
Оккупационные войска почти вплотную подошли к селу Новоалександровка: восточные окраины села – в серой зоне. Кроме того, россияне пытаются атаковать в направлении трассы на Покровск, идущей на села Лозоватское и Прогресс.
Враг продолжает применять тактику "банзай-атак" и разрушения населенных пунктов с помощью управляемых авиабомб, которые десятками, а то и сотнями, ежедневно сбрасывает на фронтовые и прифронтовые территории.
Район Очеретино в начале недели / Карта DeepStateMAP
Ситуация в районе Очеретино сейчас / Карта DeepStateMAP
Сложной была и ситуация в районе сел Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское. Неделей ранее нашим воинам удавалось сдерживать вражеское нашествие на этой линии, однако на этой неделе ситуация обострилась.
В результате россияне прорвались в Нетайлово и захватили восточную часть села. Также россияне продвинулись в направлении Уманского и Яснобродовки и южнее Первомайского.
Как за неделю изменилась ситуация к западу от Авдеевки / Карта DeepStateMAP
Купянское направление
Бои на Купянском направлении продолжаются постоянно, однако на прошлой неделе ситуация осложнилась на юго-востоке от Купянска. Там россияне прорвались в районе села Кисловки.
В итоге Кисловка почти полностью повторно оккупирована врагом. Также враг захватил большинство Котляровки.
Как изменилась ситуация в районе Кисловки / Карта DeepStateMAP
Стоит отметить, что россияне также продолжают штурмовые действия в районе Синьковки к северу от Купянска, однако наши воины отражают вражеские атаки.
Марьинское направление
Еще одним сложным отрезком с линии фронта является район Марьинки. Там также продолжаются активные штурмовые действия со стороны врага, и в условиях постоянных авианалетов и нехватки боеприпасов у наших воинов удерживать определенные позиции сложно.
Ожесточенные бои идут в окрестностях Красногоровки и в самом селе. Россияне штурмуют с двух направлений – со Старомихайловки, которая оккупирована еще со времен АТО/ООС, и Марьинки.
Как изменилась ситуация в районе Красногоровки / Карта DeepStateMAP
Успехи ВСУ
Несмотря на тяжелые условия, наши воины все же имеют успехи на поле боя. Начнем с очевидных, которые на карте боевых действий выделены синим цветом. На прошлой неделе наши бойцы смогли продвинуться в районе Ямполовки на Лиманском направлении.
Продвижение ВСУ возле Ямполовки / Карта DeepStateMAP
Из менее очевидного – уже которую неделю подряд наши воины отражают атаки в районе Часова Яра, не допуская прорыва врага в город. Стоит отметить, что накануне россияне получили приказ захватить город до 9 мая, теперь же их цель – ворваться туда до этого дня Но наши воины этого не допускают.
Это происходит в условиях постоянных атак и ударов со стороны россиян. Дроны, ракеты, артиллерия, КАБы – этими средствами россияне уничтожают город. Так, дом для 13 тысяч человек превращается в руины из-за россиян, и подобных примеров – масса.
Кроме того, после объявления об освобождении острова Нестрига россияне усилили атаки в этом направлении, однако безуспешно.
Также на прошлой неделе стало известно, что нашим воинам удалось расширить плацдарм в районе села Крынки на левом берегу Херсонской области. Хотя это также происходит в условиях сверхтяжелых боев.
Расширение плацдарма в Крынках / Карта DeepStateMAP
Силам обороны нужна поддержка
5 мая большинство населения нашей страны праздновало Пасху – самый большой христианский праздник, который принято праздновать в кругу родных людей. Однако из-за войны между родными расстояние тысячи километров.
Кто-то впервые, кто-то в третий раз, а то и в пятый раз отпраздновал Пасху в окопе, под звуки канонад и с оружием в руках. Любой праздник у украинцев сейчас возможен только потому, что мы свободны. Мы не покорены и не оккупированы. Но пока кто-то имеет возможность праздновать дома, кто-то вынужден быть в этот день на фронте.
Сколько еще таких праздников впереди? Точно не скажет никто. Но что можно сказать наверняка – чем больше общество будет равнодушно к войне и к нашим воинам, тем дольше это будет продолжаться. Только в единстве сила и только так можно выстоять.