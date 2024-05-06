Западные аналитики выразили обеспокоенность относительно возможности для России получить преимущество, если Украина не перехватит инициативу. Заявление о контрнаступлении в следующем году с использованием американской военной помощи сделал советник по нацбезопасности США Джейк Салливан. Он акцентировал на сдерживании продвижения врага в текущем году.

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Приоритет для Украины на линии фронта

ISW считает, что задержка с контрнаступлением до 2025 года позволит России формировать условия на поле боя, контролируя время, место и интенсивность атак.

Один из провоенных блогеров Кремля положительно отозвались о материале издания Financial Times относительно контрнаступления Украины. Он отметил, что российская армия может наносить удары управляемыми бомбами по украинским позициям до конца 2024 года, если Украина не начнет контрнаступление, которое будет давить на бойцов Путина в этом году.

Украинские силы, конечно, должны получить и интегрировать военную помощь США, стабилизировать линию фронта, защититься от предполагаемого наступления России летом, прежде чем они смогут провести контрнаступательную операцию в конце 2024-го или в 2025 году,

– указывают эксперты ISW.

Кроме того, согласно отчету FT, американские чиновники в январе 2024 года советовали Украине проводить более "консервативную" "активную оборону" в текущем году и готовиться к контрнаступлению в 2025-м.

Однако Институт изучения войны настаивает, что такая стратегия позволит России контролировать инициативу в театре военных действий в течение года, что может привести к созданию агрессором более благоприятных условий для своих атак.

Обратите внимание! Значительное тактическое продвижение России на северо-запад от Авдеевки и потенциальная угроза наступательной операции оккупантов на Харьковскую область непосредственно связаны с возможностью для захватчиков беспрепятственно выполнять удары КАБами вдоль фронта, ограничивая и ухудшая украинские оборонительные операции.

Способность Украины освободить свою территорию и осуществить контрнаступление зависит от ряда важных решений на Западе, в Москве и Киеве. Любые внешние попытки навязать график украинских контрнаступательных операций могут негативно повлиять на реальную ситуацию на поле боя.

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Добавим, что речь идет о почти 61 миллиарде военной поддержки со стороны США, который в ближайшее время должен прибыть в нашу страну. Аналитики из The New York Times констатируют, что часть из пакета помощи уже прибыла на линию фронта. Больше оружия следует ожидать в течение месяцев – до конца лета.