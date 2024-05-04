За более чем 60 лет исследования космоса человечество напродуцировало тысячи обломков космического мусора – остатков старых спутников, ракет, ускорителей. Они десятками лет вращаются вокруг Земли и создают угрозу не только на орбите, но и на поверхности планеты.

Среди основных "производителей" космического мусора – Китай и Россия. Страна-агрессор, в частности, имеет программу антиспутниковых вооружений, которую испытала еще в 2021 году, уничтожив старый советский спутник. Его обломки тогда едва не уничтожили Международную космическую станцию (МКС).

24 Канал рассказывает, как захламляется околоземная орбита и как избавиться от космического мусора цивилизованным способом.

Космический мусор. Как вообще он выглядит

В апреле человечество впервые имело возможность увидеть космический мусор крупным планом. Спутник ADRAS-J японской компании Astroscale успешно проманеврировал на расстоянии в несколько сотен метров от заброшенного корпуса ракеты. Об этом компания сообщила в сети X (бывший Twitter).



Обломок ракеты / Фото Astroscale

Справочно! ADRAS-J (сокращение от Active Debris Removal by Astroscale-Japan, "активная уборка обломков от Astroscale-Japan") был запущен на околоземную орбиту на корабле Rocket Lab Electron 18 февраля 2024 года.



Зонд весом 150 килограммов должен подойти к большому фрагменту космического мусора – верхней части японской ракеты H-2A, и изучить его. Обломок имеет размеры 11 на 4 метра.

Далее зонд детальнее отснимет обломок, что помогает ученым решить дальнейшую судьбу космического мусора.

Как космический мусор повредил китайскую орбитальную станцию

Еще одна заметная история произошла с китайской космической станцией "Тяньгун". В Пекине решили усилить меры борьбы с космическими обломками с помощью камер наблюдения после того, как они привели к блэкауту на станции, сообщает государственное СМИ КНР "Синьхуа".

В марте основной модуль станции, "Тяньхэ", подвергся удару космического мусора и частично потерял питание, сообщило издание со ссылкой на заместителя директора космического агентства Китая Линя Сицяна.

Важно! Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) отслеживает более 43 000 космических объектов по состоянию на апрель 2024 года. Что касается активных спутников, по состоянию на май 2023 года их насчитывается более 7 500, и большинство из них являются компонентами Starlink от SpaceX. Диспетчеры МКС, которые сотрудничают с NORAD, более 30 раз отводили космическую станцию от обломков с момента запуска ее первых модулей в 1998 году.



Инструкции требуют маневров, если любые обломки попадают в периметр 4 на 50 на 50 километров вокруг МКС. Китайская орбитальная станция также неоднократно выполняла подобные маневры. Только за 2023 год на МКС пять раз включали двигатели, чтобы разойтись в пространстве с опасными обломками различной этимологии.

Китайские обломки упали на США

Космический мусор Китая представляет угрозу не только китайским космическим объектам. 2 апреля 2024 года большой обломок орбитального модуля китайского космического корабля "Шэньчжоу-15" упал на Землю над Южной Калифорнией.

Читайте также Россия пытается разработать ядерное космическое оружие для уничтожения спутников, – CNN

По данным Американского метеоритного общества (AMS), вход обломков в атмосферу образовал горящий огненный шар, который видели на территории от Сакраменто до Сан-Диего.

Смотрите видео падения обломков:

Справочно! Орбитальный модуль "Шэньчжоу" весом около 1 500 килограммов обеспечивает дополнительное место для астронавтов и научных экспериментов в космосе. Он не предназначен для безопасного возвращения на Землю после окончания своей миссии.

Орбитальный модуль "Шэньчжоу-15" стал, вероятно, первым крупным обломком космического мусора КНР, который совершил резкий вход в атмосферу, но не самым большим.

21-тонная основная ступень мощной китайской ракеты "Чанчжэн-5Б" регулярно падает на Землю после отработки. Обычно это происходит в безлюдных регионах над океаном, поэтому падение не несет угрозы. Вхождение "Чанчжэн" в атмосферу обычно предвидят за несколько дней.

Как россияне едва не попали в МКС

По состоянию на март 2024 года Американская сеть наблюдений за космосом насчитала около 28 000 обломков космического мусора, из них более 7 000 принадлежит России и ее сателлитам, а 5 000 – Китаю.

Китай удвоил количество выведенных "одноразовых" систем за последние 20 лет по сравнению с другими космическими игроками, отметил в комментарии 24 Каналу Андрей Колесник, эксперт по космическим вопросам и экс-советник председателя Госкосмоса.



Международная космическая станция / Фото NASA

Основную долю мусора составляют обломки, которые образовались, когда требования к искусственным космическим объектам не были достаточно жесткими. В США – это не более 25 лет существования на орбите после окончания миссии, объясняет специалист. Добавляют количество мусора периодические взрывы отработанных спутников и разгонных блоков в независимости от страны происхождения, в которых, из-за нагрева солнечными лучами, остатки топлива разрывают оболочки баков.

К теме Как будет работать российское ядерное космическое оружие, которое может уничтожить целые созвездия спутников

Также генераторами космического мусора стали испытания антиспутниковых ракет, которыми уничтожались собственные неработающие космические аппараты. Так, Китай это сделал еще в 2007 году на высоте 870 километров над поверхностью Земли. И до сих пор из 3 000 обломков, которые смогли идентифицировать, барражируют на орбите более 1 500.

Россия в ноябре 2021 года также осуществила подобный акт на высоте 485 километров, в результате которого образовалось почти 1 800 видимых единиц мусора. Из-за меньшей высоты (практически вдвое) смертоносного испытания, чем в случае Китая, сейчас опасность представляют около 400 обломков,

– отметил Колесник.

Что сделала Россия? В ноябре 2021 года Россия испытала антиспутниковую ракету для поражения недействующего советского спутника "Целина-Д", который находился на орбите с 1982 года. Ракета поразила спутник, что привело к образованию поля мусора из более 1 500 фрагментов. Членам экипажа МКС пришлось укрыться в космическом корабле от опасности уничтожения станции.



Администратор NASA Билл Нельсон заявил, что он "возмущен этим безответственным и дестабилизирующим действием".

Учитывая долгую историю полетов человека в космос, невозможно представить, что Россия поставит под угрозу не только американских и международных астронавтов-партнеров на МКС, но и своих собственных космонавтов. Эти действия безрассудны и опасны, они также угрожают китайской космической станции,

– говорилось в заявлении.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил тогда, что "перспективная система" попала в старый спутник "с точностью бритвы".

Как бороться с космическим мусором цивилизованными методами

По словам Андрея Колесника, движение в направлении сохранения космического пространства вокруг Земли должно быть направлено на минимизацию космического мусора. В США уже настаивают на выдаче лицензии для сокращения пребывания космического аппарата на околоземной орбите на срок не более пяти лет после окончания миссии.

Также может быть использовано целенаправленное схождение с орбиты и сгорание в верхних слоях атмосферы. Использование многоразовых космических систем значительно повышает как экономическую эффективность их самих, так и уменьшение уровня засорения околоземных орбит, добавляет эксперт.

К теме Орбита Земли превратилась в космическую свалку: чем это грозит человечеству

Должны быть применены следующие меры:

Внедрение системы управления космическим трафиком на мировом уровне. Оно должно привести к упорядочению орбитальных планов спутниковых группировок, а также снижению вероятности столкновений активных космических аппаратов;

Уборка старого космического мусора. Это мера должна быть экономически привлекательной, в том числе и за счет правительственных инициатив.

Утилизация новообразованного мусора на орбите. Это может использоваться для космических аппаратов, которые были созданы по модульному принципу.

Космическое пространство вокруг Земли является исчерпанным ресурсом. Запуск составляющих космических систем одноразового использования фактически превращает околоземные орбиты в мусорную свалку, что наблюдается десятилетиями космической эры человечества. Решение этого вопроса – в руках человечества,

– резюмирует Андрей Колесник.