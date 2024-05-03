После долгих лет беззаботности Европа возвращается к реальности и начинает наконец реагировать на прямые угрозы собственной безопасности. Чтобы это наконец произошло, нужно было полномасштабное вторжение России в Украину, миллионы беженцев, шоковая терапия имени Трампа, откровенно наглые заявления российских политиков и не менее наглые действия российских и (внимание!) китайских шпионов и диверсантов.

Норвежская полицейская служба безопасности разоблачила массовую работу российских шпионов, которые готовить диверсии против объектов критической инфраструктуры.

Швейцарская разведка фиксирует активизацию российских шпионов в Европе.

Германия требует от России немедленно прекратить шпионаж и акты саботажа на немецкой территории.

Китайские шпионы, похоже, появляются по всей Европе...

Североатлантический альянс выразил обеспокоенность диверсиями и другими злонамеренными действиями России на территории стран НАТО, и пообещали ответить на это "индивидуально и коллективно".

Это лишь некоторые заголовки СМИ конца апреля и начала мая 2024, которые фиксируют очень угрожающие тенденции и намекают на немедленные действия, желательно – радикальные. 24 Канал рассказывает, почему происходит массовое засилье российских шпионов в Европе.

К теме Взрывы на складах боеприпасов в Чехии: в полиции вышли на российский след ГРУ

Шпионская война в Европе: с чего все началось

Если простыми словами, происходит шпионская война. Она началась не сейчас, а продолжается уже много лет. Просто раньше на нее либо почти не обращали внимания, либо делали вид, что не видят общей картины.

Но у нас есть факты, вот лишь некоторые из них:

2006 – убийство в Лондоне (Великобритания) россиянами бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко с помощью редкого и очень опасного полония.

2011 – взрывы на складах боеприпасов компании EMCO в селе Ловнидол (Болгария), исполнители – в/ч 29155, начальник – генерал Андрей Аверьянов, то есть российская военная разведка ГУ ГШ ВС РФ (новое название ГРУ), цель – предотвратить продажу снарядов Грузии.

2012 – взрывы на складах боеприпасов Стралжа (Болгария), исполнители – российская разведка, цель – предотвратить продажу снарядов Грузии.

2014 – взрывы на складах боеприпасов во Врбетице (Чехия), организована российскими диверсантами. К взрывам также причастны российские боевики Петров и Боширов (настоящие имена – Мишкин и Чепига).

2015 – попытка убийства главы компании EMCO Эмилиана Гебрева российским боевым газом "Новичок" (или похожим веществом). Образцы, предоставленные Гебревым для анализа, странным образом исчезли из финской лаборатории VERIFIN.

2016 – попытка государственного переворота в Черногории с целью свержения проевропейского правительства Мило Джукановича. Исполнители – местные симпатики России, а также агенты Кремля и Сербии.

2018 – покушение на убийство в Солсбери (Великобритания) бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери с помощью боевого газа "Новичок" и руками российских агентов Петрова и Боширова (настоящие имена – Мишкин и Чепига)

2019 – убийство в Берлине (Германия) бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили российским киллером на велосипеде.



Жертвы мемов Мишкин и Чепига / скриншот из видео

Это лишь некоторые наиболее резонансные дела, связанные с деятельностью российских диверсантов и шпионов в Европе. Таким образом, факты доказывают, что Россия глубоко здесь укоренилась и, можно сказать, несколько обнаглела.

Большинство из упомянутых случаев – это классическая работа диверсантов, но это лишь верхушка айсберга. Кроме этих специалистов, Россия имела разветвленную сеть шпионов.

Они также не прятались и прикрытие им обеспечивали российские дипломатические учреждения за рубежом. Недаром, в штате российских посольств, консульств и других культурных, общественных, научных и торговых представительств России в Европе всегда раздутые штаты, количество людей часто переваливает далеко за сотню человек, а сами "дипломатические здания" обильно увешаны десятками антенн и кучей других технических средств.

Подробнее об этом читайте в нашем материале годичной давности о том, как Россия годами создавала агентурную сеть в Брюсселе.



Антенны на российских дипучреждениях в странах ЕС / Фото "Досье"

Вы не ошиблись, это шпионские гнезда, а большинство российских дипломатов – шпионы. Европейские разведки об этом хорошо знали, однако долго делали вид, что не обращают внимание на это. Ситуация изменилась после российского полномасштабного вторжения.

Вдруг все поняли, что это не игрушки. Поэтому на столы министров иностранных дел легли списки новых персон нон грата – так более 600 российских "дипломатов", а на самом деле – офицеров российской разведки. В довольно короткий срок они были выдворены из ЕС и возвращены в Россию.

Россия была лишена таким образом значительного количества собственных агентов. Однако шпионские сети не были уничтожены окончательно. Москва разработала новый план – управлять сетями стали из "нейтральных" или дружественных стран, например – Швейцарии, Австрии и Сербии.

Кроме того, Россия была вынуждена активировать свою "схронку" на так называемый "черный день" – в бой бросили нелегалов и спящих агентов, работавших без дипломатического прикрытия и которых готовили годами, иногда десятками лет.

Если вы дочитали до этого места и начали путать реальность с сериалом канала FX "Американцы", то вы ничего не путаете – Россия действительно это делает.

Самые громкие шпионские дела последних месяцев

Россия заслала своего агента Сергея Черкасова под видом бразильца Виктора Мюллера-Феррейры на работу в Международный уголовный суд в Гааге. Да, того самого, что часто путают с "Гаагским трибуналом".

Этот "персонаж" с 2018 года изучал международные отношения в Университете Джонса Хопкинса (Балтимор, США).



Сергей Черкасов идентифицирован на этом фото более десятилетней давности / Фото DEPARTMENT OF JUSTICE

В апреле 2024 года Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о семье российских нелегалов Николая и Елены Шапошниковых, которые осели в Чехии под прикрытием, как политические эмигранты, а на самом деле выполняли задачи ГРУ и были среди организаторов уже упомянутых выше взрывов на военных складах в 2014 году. Также они виновны в попытке отравления болгарина Гебрева.

Интересно, что лидером шпионской семьи была госпожа Елена, уроженка Киева. Это готовый сценарий, которому позавидуют даже "Американцы".



Елена и Николай Шапошниковы / Фото The Insider

Британская разведка разоблачила сеть нелегалов, которая состояла из граждан Болгарии и шпионила в пользу России за военными объектами, а трое из них вообще 10 лет жили неподалеку от военной базы Королевских военно-воздушных сил "Нортолт".

Их разоблачили, когда один из шпионов (внимание!) пытался установить огромную спутниковую антенну на боковой стороне дома, чтобы лучше следить за военным объектом. Шпионы выдавали себя за сотрудников Интерпола или журналистов, а также имели документы Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.



Орлин Русев, Катрин Иванова и Бизер Джамбазов были арестованы в Британии / Коллаж The Telegraph

В марте чешская и нидерландская разведки разоблачили сеть Voice of Europe, куратором которой является кум Путина Виктор Медведчук. Эта сеть оказалась хабом российских гибридных влияний в Европе. Среди активных участников – европейские политики в ранге депутатов.

Подробнее читайте здесь Как Кремль и Медведчук создали схему распространения российских фейков в Европе и чем это грозит

В марте 2023 года сын российского губернатора Артем Усс сбежал в Италию из-под домашнего ареста, где оказался после разоблачения его попыток договориться о параллельном импорте санкционных товаров в Россию.

Что интересно, побег Усса, накануне экстрадиции в США, организовали российские спецслужбы, которые привлекли к проекту фрилансеров, в частности... из местной мафии.

19 декабря 2023 года суд в польском Люблине осудил 14 граждан Украины, Беларуси и России за шпионаж в пользу России. Еще двух подозреваемых будут судить отдельно после того, как они отозвали заявления о признании вины.

Эта группа планировала диверсии на железной дороге против поездов с оружием и гуманитарной помощью, которые направляются в Украину.

В марте 2024 года неустановленные киллеры убили в Испании российского пилота Максима Кузьминова, который скрывался (на самом деле – нет) после участия в спецоперации ГУР по передаче Украине российского боевого вертолета.

Кузьминов за свой поступок получил немалую сумму денег от Украины, однако, похоже, отказался от не менее ценных советов по поводу безопасности, а потому, похоже, поплатился жизнью. При этом в России ему объявили смертный приговор едва ли не в прямом эфире по ТВ.

В апреле немецкие спецслужбы разоблачили в Баварии российский шпионский дуэт в составе Дитера С. и Александра Дж., планировавших взрывы на военных объектах. Последний из арестованных – кадровый сотрудник ГРУ.

24 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предупредил послов стран-союзниц, что Россия может готовить теракты в Швейцарии, чтобы сорвать Саммит мира. В рамках профилактических мероприятий швейцарские спецслужбы отменили концерт российской оперной певицы Нетребко, поскольку имеют основания считать его потенциальной точкой сборки российских агентов и частью их легенды.

При этом швейцарские спецслужбы считают, что минимум треть российских дипломатов (а это более 70 человек) в их стране – это шпионы.

Агенты российской разведки работают против различных целей, таких как критические и уязвимые объекты инфраструктуры и военные объекты. Они также имеют четкую цель разоблачить норвежские планы действий в чрезвычайных ситуациях... Мы видим, что некоторые из намерений России могут заключаться в подготовке диверсионных актов. Они действуют по всему району и передвигаются... Нам нелегко выяснить, кто эти агенты. Они смешиваются с толпой, что также является их работой. Они не обязательно имеют российское гражданство, но их могут мотивировать действовать от имени России, например, деньгами или угрозами,

– руководитель полицейской службы безопасности (PST) в Западной Норвегии Торгилс Лутро о российской угрозе для его страны.

3 мая произошел мощный пожар в Берлине на металлургическом заводе Diehl Metall, который занимается производством систем ПВО Iris-T. За несколько дней до этого немецкие ультралевые активисты сожгли дачный флигель главы оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, который является последовательным сторонником Украины.

Его компании производят и отправляют Украине немало оружия, кроме того Rheinmetall развивает совместные с Украиной проекты. Случайны ли эти пожары – вопрос риторический.

Сюда добавим и регулярные разоблачения сетей кибершпионов, которые действуют в интересах России, аресты российских шпионов в Бундесвере, постоянные слежки российских агентов за военными объектами НАТО в Скандинавии и других странах, глушилки РЭБ в Калининградской области, которые парализовали воздушное сообщение в Северной Европе, постоянные инциденты с российскими кораблями-призраками в Балтийском и Северном морях и еще много всякого.

Активизация китайских шпионов

На этом фоне российской наглости несколько теряются осторожные попытки китайской разведки "ловить рыбку в европейской мутной воде". Однако это также не стоит игнорировать.

"Китайские шпионы, похоже, появляются по всей Европе" – с таким заголовком The New York Times опубликовало свой материал. На этой неделе в Европе произошло немало арестов китайских шпионов, что аргументирует недавно усиленную реакцию ЕС на разведывательную деятельность Пекина.

Один из мужчин, молодой британец, известный своими агрессивными взглядами на Китай, работал помощником известного члена британского парламента. Другой, гражданин Германии китайского происхождения, был помощником члена Европейского парламента, который представлял немецких ультраправых. Несмотря на то, что они из разных стран и, казалось бы, имеют разное происхождение и взгляды, на этой неделе оба мужчины были обвинены в шпионаже в пользу Китая,

– пишет издание.

Китайцы в отличие от россиян действуют осторожнее, однако вреда такой подход может нанести больше.

Ранее целью Пекина был промышленный шпионаж, сейчас же китайские шпионы работают над вербовкой или инфильтрацией собственных агентов влияния, которые могли бы управлять политическими процессами в Европе и направлять их в нужное коммунистам русло. То есть Китай хочет идти тем же путем, что прошла в свое время Россия.

Сейчас россияне имеют таких агентов во многих странах (Венгрии, Германии, Нидерландах, Франции, Словакии, Чехии и т.д.), то же самое хочет иметь и Китай.

Угроза реальна: хватит ли обеспокоенности европейских правительств

В чем разница между реальными российскими шпионами/диверсантами/нелегалами и их киношными прототипами? Последние действуют профессиональнее и не делают детских ошибок, за которые бы из сценариста сделали посмешище в соцсетях.

Реальные же российские шпионы не отказывают себе в том, чтобы заказать во время выполнения миссий проституток или вообще напиться, смело носят на территорию воинской части свои личные или рабочие телефоны, а еще признаются журналистам в собственных преступлениях (как было в случае с расследованием об отравлении Навального). И на все вопросы по-военному отвечают "так точно".

Впрочем, это не значит, что они не несут угрозы. Еще как угрожают, и Европа должна на это реагировать жестче.

Члены НАТО глубоко обеспокоены недавними преступными действиями на территории Альянса, включая те, что привели к расследованию и предъявлению обвинений многочисленным лицам в связи с вражеской государственной деятельностью в Чехии, Эстонии, Германии, Латвии, Литве, Польше и Соединенном Королевстве,

– заявление НАТО от 2 мая по поводу активизации российских диверсий в Европе.

Мы уже слышим обеспокоенные заявления НАТО, однако, этого мало. Нужны не менее решительные действия. В свое время президент Чехии генерал Павел заявил, что Россия – опасность №1 для Европы, а за всеми русскими, которые живут в Европе, должен быть усилен контроль со стороны спецслужб.

Тогда, в июне 2023 года, чешскому политику пришлось оправдываться за свои слова и едва не извиняться. Сейчас же ЕС должен извиниться перед ним. За то, что к словам генерала Павела не прислушались в полной мере. Россия не скрывает, что ведет войну не только против Украины, но и против всего цивилизованного мира. Тот, похоже, наконец это услышал и начинает действовать.