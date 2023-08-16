Корреспондентка 24 Канала в Брюсселе София Назаренко узнавала, как ведут свою деятельность агенты ФСБ под дипломатическим прикрытием, как им помогают местные "полезные идиоты", а также пророссийское лобби из евродепутатов в Европарламенте. Мы пообщались с высокопоставленными источниками в дипломатических кругах ЕС, евродепутатами, МИД Бельгии, а также решили прогуляться по местам "российского следа" в столице Евросоюза.

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Более 200 дипломатов и антенны-шпионы: что скрывает российское посольство в Бельгии?

Российское посольство в Бельгии расположено в одном из самых зеленых и престижных районов Брюсселя – Uccle. Территорию дипломатического представительства охраняет бельгийская полиция и забор с проволокой, оборудованный камерами наблюдения.

Правоохранительные органы начали усиленно охранять посольство после полномасштабного вторжения, ведь уровень опасности для работающих на Кремль существенно возрос.



Российское посольство в Бельгии / фото Софии Назаренко для 24 Канала

На территории дипучреждения возле забора высажены деревья, чтобы желающие не могли рассмотреть, что находится внутри. На первый взгляд российское посольство напоминает санаторий – много зелени, прудов и даже живых уток (не такие, как в имении Медведева).

Посольство России в Брюсселе / все фото Софии Назаренко для 24 Канала

Если сравнивать "две башни", то, например, у посольства Украины в Бельгии нет охраны и такой огромной территории.



Для сравнения – украинское посольство в Бельгии / фото Софии Назаренко для 24 Канала

Обратите внимание! В разговоре с 24 Каналом высокопоставленный источник в дипломатических кругах объясняет, что Россия получила такое роскошное имение в Бельгии из-за незаконного присвоения посольства бывшего Советского Союза.



Все остальные государства, входившие в состав СССР, доступа к зданию не имели, а потому были обязаны самостоятельно покупать недвижимость для посольства за государственные средства.

Понятно, что вместе с имперской болезнью россияне хотят показывать свое величие даже размером посольства, площадь которого составляет не менее 46 000 квадратных метров. Но от чего же Кремль отвлекает бельгийцев, высаживая столько деревьев у забора своего посольства?

Как удалось выяснить, по данным Центра "Досье", на территории российского посольства в Бельгии расположены и другие помещения – величественный замок, спортплощадка, теплицы, стоянки, здание с учебными классами. Однако это не самая важная "тайна" россиян.

На крышах двух зданий всего расположено 17 спутниковых антенн и это самое большое количество антенн, которое россияне разместили на территории дипломатического комплекса в Европе.



Антенны на российских дипучреждениях / фото "Досье"

Обычно антенны используют для безопасной связи, но в Бельгии количество устройств значительно превышает истинные потребности россиян.



Огромная антенна на крыше одного из дипучреждений России / фото "Досье"

В комментарии De Tijd министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн заявил, что операции по перехвату информации – не новость и это продолжается еще со времен холодной войны. В то же время он признал, что все же количество оборудования на крышах российского посольства значительное.

Обратите внимание! Проверить, какое именно оборудование установили россияне, довольно непросто, ведь это запрещается Венской конвенцией. По предварительным данным, россияне могут использовать параболистическую антенную Thuraya в Брюсселе для перехвата телефонных разговоров. Такая система позволяет прослушивать переговоры стран Западной Европы.



Отметим, что территория посольства любого государства считается территорией этого государства, поэтому там действует соответствующее законодательство.

Кроме самого посольства, по указанному адресу, также торговое представительство России при Бельгии и представительство торгово-промышленной палаты.

Однако это не единственное место, где россияне пытаются вести дипломатические дела в Брюсселе. Для прямого взаимодействия с Европейским союзом у россиян есть другой офис – в центре Брюсселя расположена Постоянное представительство России при ЕС. Что интересно, соседями россиян являются американцы. Их офисы разграничивает только местный супермаркет.

Постоянное представительство России при Евросоюзе также усиленно охраняется полицией.





Постоянное представительство России при ЕС / фото Софии Назаренко для 24 Канала



Миссия Украины при ЕС – для сравнения / фото Софии Назаренко для 24 Канала

Брюсселем россияне решили не ограничиваться. До полномасштабного вторжения в Украину российские дипломаты работали в генеральном консульстве России в другом городе Бельгии – Антверпене.

Но после разоблачения российской шпионской сети консульство в Антверпене прекратило свое существование. Бельгийское издание EUobserver вместе с центром "Досье" установили личности "дипломатов", высланных по подозрению в шпионаже.



Среди них есть и генеральный консул России в Антверпене – Георгий Кузнецов. Что интересно, домашний адрес Кузнецова совпадает с адресом поликлиники ФСБ в Москве – дом №5 в Варсонофеевском переулке. Из Антверпена выслали и вице-консула Сергея Спирина, тоже работавшего на ФСБ.

В настоящее время там прописывают семьи особо засекреченных чекистов из "пятерки", чтобы не светить их настоящие домашние адреса,

– говорят расследователи.

Логический вопрос – для чего России столько представительств в Бельгии, которая по площади меньше, чем Днепропетровская область?

Если Брюссель является центром принятия политических решений на европейском континенте, Антверпен – это портовое место, славящееся торговлей драгоценными камнями еще с XV века. Именно в Антверпене россияне зарабатывают более 4 миллиардов долларов в год благодаря экспорту необработанных алмазов.



Куда направляются товары из порта Антверпена / карта ChangeX

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Официально не известно, какое количество российских дипломатов работают в Бельгии. По запросу 24 Канала Министерство иностранных дел не предоставило данные о количестве российских дипломатов.

Федеральная государственная служба по иностранным делам не сообщает о конкретном количестве дипломатов в дипломатическом представительстве,

– заявил спикер МИД Бельгии Николас Файренс Геаврт в комментарии 24 Каналу.

Высокопоставленный дипломатический источник в дипломатических кругах рассказал 24 Каналу, что в Бельгии находятся более 200 российских дипломатов, 150 из них – работают в посольстве. По словам нашего собеседника, у россиян зарегистрировано большое количество административно-технического персонала. Однако никто на самом деле не знает их настоящих задач.

В то же время член совета директоров общественной организации Promote Ukraine Василий Кушмунс утверждает, что всего в Бельгии работают около 150 российских дипломатов.

В общем, по словам активиста, в Бельгии россияне оказывают экономическое, политическое влияние, а также имеют обширную агентурную сеть. Сами оперативники ФСБ работают через агентуру.

Представительство так называемого "ДНР" в Бельгии, бельгийская федерация русскоязычных организаций, с 2014 года продвигающая идею "русского мира", является лишь видимой частью действий Кремля. Однако использование прокси-сил ФСБшниками неочевидно для рядовых граждан.

"В начале полномасштабного вторжения они (ФСБ – 24 Канал) "раскачивали" вопросы Палестины, выводили палестинцев и пытались затянуть их на наши демонстрации. С их стороны были провокации, но мы их быстро пресекали", – рассказал Василий Кушмунс.

Изгнание российских дипломатов из-за шпионажа

Не секрет, что у стен Брюсселя есть уши, а в заведениях в европейском квартале не рекомендуется обсуждать секретные темы. Главные здания ЕС и НАТО имеют собственную систему безопасности, которая предотвращает проникновение шпионов.

Однако ответственность за охоту на шпионов возлагается на Службу государственной безопасности Бельгии и военных коллег из Службы всеобщей разведки и безопасности. В прошлом году, после начала полномасштабного вторжения России, именно эта служба разведки VSSE разоблачила 21 российского шпиона, работавшего под дипломатическим прикрытием. Правоохранители Бельгии называют операцию по депортации агентов Кремля одной из важнейших за последние десятилетия.



Высокопоставленный дипломатический источник в дипломатических кругах поделился с 24 Каналом интересной деталью: после проверки Бельгию покинул 21 дипломат по линии двусторонних отношений из России и 19 дипломатов, работавших в Представительстве России при ЕС.

Это далеко не первый случай депортации российских дипломатов из Брюсселя.

Несмотря на антинатовскую политику, до 2021 года Россия сама имела собственный офис в НАТО для контактов с Североатлантическим альянсом.

В октябре 2021 года Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что 8 российских дипломатов лишили аккредитации по подозрению в шпионаже. В ответ на депортацию Москва закрыла миссию России при НАТО, а также лишила аккредитации дипломатов, работавших в офисе НАТО в Москве.

По данным главы британской разведки MI5 Кена Маккаллума, с начала полномасштабного вторжения всего из Европы депортировали более 400 шпионов, работавших под прикрытием дипломатических задач.

В интервью Politico директор Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис рассказал, что сейчас инфраструктура Европы является мишенью для российских разведчиков. Спецслужбы России активно работают над сбором информации о производстве и поставке западного оружия для Украины.

Как пишет EUobserver со ссылкой на источник в разведслужбах, в Брюсселе остается более 200 российских шпионов.

Около 100 человек, работающих под прикрытием дипломатических целей, связаны со спецслужбами.

Еще более 100 агентов работают под "общественным" прикрытием – они действуют от имени коммерческих и некоммерческих организаций.

"Русский дом" и московский патриархат в Бельгии

Россияне продвигают нарративы "русского мира" не только с помощью дипломатов, но и традиционно используя soft power (так называемую "мягкую силу"). Российская культурная сеть в Европе строилась десятками лет. В Брюсселе существует центр русской науки и культуры, который до сих пор имеет офис в центре европейской столицы.

"Русский дом" действует при посольстве России, а соответственно и официально транслирует все нарративы Кремля по культуре, политике и войне в Украине. Сами же представители этой организации пишут на своем сайте, что их цель – это обеспечение сотрудничества и диалога России с Бельгией, а также Европой в целом.

Несмотря на полномасштабную войну в Украине, этот клуб продолжает популяризировать русскую культуру, проводит курсы обучения русскому языку, имеет собственный киноклуб, где транслирует русские киноленты и выставочные залы, где проводятся экспозиции русских мастеров.

Можно было бы предположить, что основными потребителями этого "культурного наследия" являются сами русские, но это не цель "Русского дома". Сайт культурного центра ведется не только на русском, но и на английском, французском и нидерландском языках. Афиши тоже распространяются на иностранных языках.



Афиши "Русского дома" в Брюсселе / фото с сайта организации

Однако не только культурный центр и наука продвигают российские нарративы и сплачивают сторонников "русского мира" в Бельгии. Над этим активно работает и Русская православная церковь в Бельгии. Напомним, что РПЦ активно поддержала полномасштабное вторжение России в Украину.

Эта церковь помогает депортировать украинцев с оккупированных территорий и проводит сбор средств на помощь российским солдатам, которые едут убивать украинцев. Русская церковь в Бельгии не осудила войну России против Украины, а наоборот активно сотрудничает с дипломатами из российского посольства..

Это подтверждает летний визит в 2022 году архиепископа Симона в посольство на праздник дня России.



Как Симон посещал Бельгию / archiepiskopia.be

Представительство так называемой "ДНР" в Бельгии

Кроме финансирования огромного посольства, культурного центра и русской церкви в Москве нашли деньги, чтобы создать представительство так называемой "ДНР" в Бельгии. Открытие представительства прошло еще в 2019 году в небольшом городе Дендермонде.

Руководителем этой организации является бельгиец – сторонник русского мира Крис Роман. И хотя после непризнанных никем "референдумов" Россия "присоединила" временно оккупированную территорию Донецкой области, представительство "ДНР", или как это называет сам Роман, "мид "ДНР" никуда не исчезло.

Кстати, а как вообще возможно иметь официальное представительство самопровозглашенной республики за границей, если кроме России, Сирии и КНДР никто не признал существование этого псевдообразования?

По словам члена директоров ОО Promote Ukraine Василия Кушмунса, россияне оформили это учреждение под видом неприбыльной организации. Поэтому бельгийские правоохранительные органы не могут запретить деятельность российской общественной организации, поскольку она не несет угрозы для безопасности Бельгии и не проводит внешнюю деятельность. С жалобами на деятельность обращалось и посольство Украины в Бельгии, однако реакции нет.

Василий Кушмунс говорит, что после жалоб и обращений деятельность представительства "ДНР" в Бельгии пострадала, однако не прекратилась полностью.

Россияне все еще вправе выводить "активистов", размахивать триколором и надевать футболки с Z-символикой. Деятельность в Бельгии рассчитана на внутреннего потребителя – Кремль показывает россиянам, что их признают в Европе, а их голос имеет хоть какой-то вес.

Кто такой Крис Роман Самого главы представительства так называемого "ДНР" Криса Романа российские пропагандисты используют в своих "новостях" как политолога из Брюсселя, который раздает интервью о деятельности институтов Евросоюза, а особенно относительно позиции НАТО. Вот только пропагандисты не вспоминают, что в прошлом Роман был членом ультраправого фламандского блока и является основателем маргинального объединения "Евро-Русь", продвигающего идею "белой Европы" от Гибралтара до Владивостока.



В своих соцсетях он открыто поддерживает Россию, российскую армию и имеет безумную любовь ко всему русскому. В реальности же Крис Роман не имеет политической силы в так называемом брюссельском кругу.





Крис Роман / фото из фейсбука "бельгийца"

Как "полезные идиоты" в Европе играют на руку Кремлю

Обратите внимание! "Полезными идиотами" в политике называют тех, кто поддерживает какие-либо идеи без полного понимания общей цели, а политические лидеры просто пользуются такими людьми. В случае войны России против Украины на Западе такими "полезными идиотами" можно справедливо считать приверженцев левых движений, выступающих за "мир во всем мире" и борющихся "против империализма под патронатом США".



Кроме того, левые выступают за разоружение Украины, чтобы не допускать затягивания боевых действий. Протесты в Брюсселе по поводу годовщины полномасштабного вторжения России послужили примером того, как левацкие движения могут играть на руку Кремлю. В то же время, интересно, в этот период произошел раскол в левом крыле в Бельгии.

Василий Кушмунс, который организовывал демонстрацию в поддержку Украины от Promote Ukraine, рассказал, что через два месяца две даты для манифестаций – 25 и 26 февраля были забронированы.

После того, как мы провели в ноябре две мощные манифестации возле НАТО, в декабре к нам пришли представители бельгийской организации "Солидарность с Украиной" и сказали, что они уже забронировали 25 февраля в полиции для демонстрации. Они предложили провести 26-го вместе с другими, но там были уже очень левацкие взгляды,

– поделился Василий.

Во время совместной демонстрации украинским активистам связали руки в распространении лозунгов о необходимости предоставления оружия Украине, продлении санкций и признании России страной-террористом. Кушмунс говорит, что доказать финансирование этих движений Кремлем довольно сложно, хотя не исключает, что лидеры могут получать вознаграждение от продвижения таких идей.



Украинцы часто выходят на митинги в Брюсселе, чтобы оказывать давление на Европу / фото 24 Канала



Украинцы в Брюсселе на акции / фото 24 Канала

Отметим, что организаторы манифестации, состоявшейся 26 февраля, призвали прекратить эскалацию войны в Украине и использовать все дипломатические пути для завершения войны.

Как работает пророссийское лобби в Европарламенте

Хотя Евросоюз и помогает Украине бороться с российским нашествием и вводит санкции против россиян, в евроинституциях до сих пор действует активное пророссийское лобби. Сами российские лоббисты, в частности таких компаний, как "Газпром", "Лукойл" и "Русал", уже не имеют доступа к Европарламенту, их пропуски были аннулированы после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Европейский парламент принял меры по ограничению доступа к российским представителям сразу после войны. У меня нет общего представления о российском лобби и встречах в Европейском парламенте просто потому, что я никогда не был мишенью, и потому, что они направлены на более слабые звенья. Любые инициативы от пророссийского лобби сейчас потерпели поражение, поскольку подавляющее большинство евродепутатов полностью поддерживают Украину,

– поделился в комментарии 24 Каналу румынский евродепутат Зигфрид Мурешан.

Однако пророссийские политики остались, и они помогают России во время голосования в Европарламенте. Евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс рассказал 24 Каналу, что среди европарламентариев абсолютно точно есть сторонники России, однако они ждут момента, чтобы снова заговорить.

По его словам, сейчас антиукраинские идеи крайне непопулярны. Наличие евродепутатов, которые до сих пор поддерживают позицию Кремля, стало очевидным во время голосования за резолюцию о признании России государством-террористом еще в ноябре 2022 года: 58 евродепутатов не поддержали это решение, а 44 – воздержались от голосования.

Как отмечает Euractive, ссылаясь на аналитический центр Votewatch, французские, греческие и кипрские депутаты Европарламента имеют более благосклонную позицию по отношению к России. В частности, такие европарламентарии традиционно происходят из крайней левой и крайней правой политической среды.



Кто помогает россиянам в Европарламенте / инфографика 24 Канала

Исследование "Новой Европы" подтверждает, что против антикремлевских резолюций чаще всего голосуют популистские и радикальные партии Евросоюза – французские "Национальное собрание", немецкая "Альтернатива для Германии", Австрийская партия свободы и другие.

Отметим, что евродепутаты с пропутинской позицией не только голосуют против антикремлевских резолюций, но и распространяют общие с Кремлем нарративы:

К примеру, французский евродепутат Матильда Андруэ называет войну в Украине войной НАТО против России.

Европарламентарий от Германии Бернхард Зимнек предлагает Украине быть нейтральным государством и не присоединяться к Североатлантическому альянсу.

А депутат Европарламента из Болгарии Елена Йончева призывает не предоставлять оружие Украине, ведь это затянет войну и приведет к большим жертвам.



Слева – направо: Йончева, Зимнек и Андруэ / коллаж 24 Канала

И таких примеров очень много. Есть и такие европарламентарии, котоыре находятся под санкциями в Украине. В частности, представители крайне правовой политической группы "Идентичность и демократия" Вирджини Жорон, Филипп Оливье, Жан-Лин Лакапель попали под санкции из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

Однако, как считает представитель Румынии в Европарламенте, заместитель крупнейшей в ЕП группы Европейской народной партии, Зигфрид Мурешан, действия вышеупомянутых политических групп не влияют на решение о поддержке Украины.

Ограниченное количество депутатов Европарламента от крайне левых и крайне правых действительно придерживаются нарратива, который очень близок к нарративу Российской Федерации, и не поддерживают решения в пользу Украины. Однако это количество очень мало и не влияет на политики и направления Европейского парламента,

– сказал евродепутат в комментарии 24 Каналу.

Следовательно, за десятки лет россияне инвестировали в дипломатические силы в Бельгии с четким пониманием особого значения политики Брюсселя в отношении России.

Через агентурную сеть и пророссийское лобби Москва до сих пор пытается подавать миру сигналы жизнеспособности, однако их настоящее лицо было разоблачено и борьба продолжается, как на Западе, так и в Украине.