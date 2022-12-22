Публицист Юрий Мариняк на платформе IQ затронул тему, о которой, к сожалению, редко упоминают в контексте распространения санкций против российского режима Путина.

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Почему именно Бельгия

Порт Антверпен – центр торговли драгоценными камнями с начала XV века. Индийские алмазы доставляли в Брюгге, а затем в Антверпен, где их обрабатывали, а затем вставляли в ювелирные украшения и продавали. Ювелир Людвиг ван Беркен создал первый станок для огранки алмазов, чем обеспечил лидерство этой страны на многие годы вперед.



Куда направляются товары из порта Антверпена / карта ChangeX

Обратите внимание! Именно через бельгийский Антверпен проходит 80% всех необработанных и 50% обработанных алмазов в мире. Основными покупателями бельгийских бриллиантов остаются США, ОАЭ, Индия, Китай и ряд других стран. По разным оценкам, ежегодно здесь продают драгоценностей на сумму от 36 до 50 миллиардов долларов.



До вторжения в Украину 25% проходящих через Антверпен алмазов поступало из России. 2021 Бельгия импортировала необработанных российских алмазов на 1,8 миллиарда евро, а за первые 8 месяцев 2022 года – на 1,2 миллиарда, согласно статистике национального банка Бельгии, которой поделилась британская The Guardian.

А как же санкции

Еще в марте 2022 года США, ЕС и Великобритания ввели эмбарго на импорт всех видов алмазов из России, кроме технических. Однако и сейчас его успешно обходит Бельгия, по-прежнему покупающая алмазы для своей ювелирной индустрии у российской компании "Алроса".

Несколько высокопоставленных дипломатов заявили, что промедление Бельгии по поводу запрета российских алмазов становится все более неприемлемым. Поэтому Бельгия и ее непоколебимая поддержка отрасли, давно связанной с автократами, диктаторами и вооруженными конфликтами, снова оказалась в центре внимания.

Отметим, что еще в апреле президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов бельгийского парламента прекратить торговлю драгоценными камнями российского происхождения.

Я считаю, что мир дороже, чем бриллианты в магазинах,

– подчеркнул он.

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Бельгия и лоббизм

Правительство Бельгии оказалось самым активным сторонником продолжения импорта российских алмазов, чтобы защитить многомиллиардную индустрию драгоценных камней. И все это несмотря на то, что российская алмазная промышленность тесно связана не только с кремлевскими силовыми структурами, но и с российской армией. Почему Россия может торговать со страной, где расположены ключевые институты ЕС, в то время как европейская промышленность в долгах из-за высоких цен на газ и нефть, а обычные потребители максимально экономят в своих домах,

– справедливо возмущается автор.

Отследить лоббирование одним лицом или учреждением этой темы почти невозможно, но наиболее цитируемым именем продолжения европейско-российской торговли бриллиантами является премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо. Именно он заявил, что Бельгия не блокирует никакие санкции против российской торговли алмазами.

В течение шести веков Антверпен доказал, что ему всегда удается оставаться стойким и инновационным в бурные времена. Если Бельгия прекратит импорт бриллиантов, торговля переместится в Дубай в один день. В этом случае влияние на Россию будет нулевым, но влияние на Европу будет очень большим.

– сказал премьер-министр Бельгии в своей речи на отраслевой конференции.

Том Нейес, спикер антверпенской алмазной промышленности, добавил, что этот шаг вовсе не повредит России, но будет означать лишь перемещение отрасли в страны, где этические стандарты ниже, а такой шаг приведет к потере тысяч рабочих мест в Бельгии.

Вопросы коррупции

Борьба с отмыванием денег, налоговое регулирование и прозрачность – это точно не о бельгийских торговцах бриллиантами. Алмазная промышленность оказывает большое влияние на бельгийскую политику, особенно во Фландрии.

В 2008 году власти раскрыли крупнейшее мошенничество одной алмазной компании. Omega Diamonds – вторая по величине после De Beers, которая в течение многих лет имела монополию на экспорт алмазов из Анголы. Расследование, начатое в 2006 году, пришло к выводу, что компания создала схему налогового мошенничества. Omega Diamonds импортировала алмазы из Анголы и Демократической Республики Конго через Дубай в Антверпен. Таким образом она смогла скрыть свою дополнительную прибыль от бельгийских налоговых органов.

Федеральная полиция Бельгии провела обыск на территории Omega Diamonds. Результатом рейдов стало рекордное изъятие алмазов на 150 миллионов долларов. С этого времени компании в Антверпене начали опасаться подобных контрольных проверок со стороны бельгийских судов и федеральной полиции. Поэтому они обратились за политической поддержкой, и получили помощь от отдельных политиков, обвинивших правоохранительные органы в порче репутации алмазной промышленности.

В декабре 2010 года была создана тайная группа "Бриллиантовый клуб", которая должна была продвигать специальный законопроект. Согласно ему, алмазные компании, подозреваемые в мошенничестве, могут избежать тюрьмы, заплатив определенную сумму в государственную казну, а также предотвратить во многих случаях более глубокое расследование.

Ссылаясь на этот закон, Omega Diamonds в 2013 году согласилась выплатить компенсацию в размере 160 миллионов евро во избежание судебного преследования за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. И все это плата за мошенничество на сумму более 2 миллиардов евро. Соглашение со следствием сняло с Omega Diamonds все обвинения.

Кровавые алмазы все еще проходят через Антверпен, в основном через компании и банковские счета в Швейцарии. Примером этого был случай, когда в марте 2017 года бельгийские власти изъяли у базирующейся в Антверпене крупной группы контрабандистов бриллианты на сумму 14 миллионов евро, вероятно, из Кот-д'Ивуара. Расследование также выявило еще несколько женевских фирм, использовавших поддельные сертификаты для импорта необработанных алмазов на сумму 370 миллионов евро перед продажей бельгийским торговцам.

Согласно исследованию неправительственной организации Partnership Africa Canada о бриллиантах и конфликте в африканском Сьерра-Леоне, дилеры в Антверпене регулярно рассчитываются за многомиллионные транзакции наличными и почти не предлагают квитанций.

Другие неправительственные организации впоследствии обвинили Бельгию в том, что она приложила максимум усилий для снятия санкций с главного производителя алмазов в Зимбабве, оказывая поддержку деспотическому правителю страны Роберту Мугабе.

С 2010 года Зимбабве официально экспортировало алмазов на сумму более 2,5 миллиарда долларов. Согласно доступной правительственной отчетности, всего около 300 миллионов долларов можно четко идентифицировать по публичным счетам. Остальные – кэш.

С конца 1990-х годов алмазная промышленность Бельгии неразрывно связана с гражданскими войнами, локальными вооруженными конфликтами и коррупцией по всей Африке.

Например, UNITA (политическая партия Анголы, созданная на базе повстанческой группировки) транспортировала алмазы в Руанду, которые радостно покупали антверпенские торговцы бриллиантами, а затем на эти деньги покупала оружие из Восточной Европы, которое транспортировали в Анголу обходными путями.

Что же касается России, то, похожий как две капли воды на украинского премьер-министра Шмыгаля тогдашний премьер Бельгии Шарль Мишель, а сейчас президент Европейского совета, в январе 2018 года встретился со своим российским визави Дмитрием Медведевым в Москве чтобы обсудить деловые. возможности.

Российский экспорт алмазов оценивается примерно в 4 миллиарда евро в год — это капля в ведре нефтяных доходов Кремля. Но ведро с нефтью в карман не положишь. А красивый бриллиант – вполне.

The Washington Post со ссылкой на отчет All Eyes и European Investigative Collaborations писала, что российская частная военная группа "Вагнера" действует в Центральноафриканской Республике (ЦАР), используя насилие и вымогательство, чтобы прибрать к рукам чрезвычайно прибыльную алмазную отрасль. Издание утверждает, что лица, связанные с группой Вагнера, создали в одной из беднейших африканских стран подставную компанию для защиты своих интересов на рынке алмазов.



Так, наемники заставляют обедневших горняков и коллекционеров сдавать свои драгоценные камни или продавать их исключительно подставной компании "Diamville". А эта компания известна нарушениями правила Кимберлийского процесса – международной инициативы, направленной на предотвращение сбыта алмазов из зон военных конфликтов. Ну как заставляют – пытки, изнасилования, убийства. Традиционный "мотивационный" набор русского мира.

Торговля алмазами, безусловно, часть бельгийской торговой традиции и часть бельгийской экономики. Антверпен приложил значительные усилия, чтобы сохранить за собой позицию алмазного центра. Однако это также принесло коррупцию в политическую систему и стало местом для отмывания денег, уклонения от налогов и финансирования насильственных групп в Африке.