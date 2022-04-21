Одной из таких компаний оказалась "АлмаZ-Антей". Этот концерн производит комплексы противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе "Буки", С-300, С-400, С-500 и т.д. И с 2014 года находится под санкциями за поставку вооружения пророссийским боевикам на Востоке Украины. А после начала войны против Украины, концерн сменил свое название с Алмаз-Антей, добавив рашистский символ Z.

Стоит отметить, что Санкционный пакет должен стать болезненным для военной машины России: главное из обращения Зеленского.

Однако это не помешало как европейским, так и азиатским или американским компаниям продавать свою продукцию этому концерну. При этом делали это сознательно из-за официальных тендеров.

Расследователи проанализировали информацию с официального сайта zakupki.gov.ru, на котором публикуется информация о тендерах и закупках госкомпаний. Анализ данных с сайта Zakúpki позволяет утверждать, что санкции обходили (и, возможно, продолжают обходить) компании из США, Германии, Швейцарии, Польши, Чехии, Великобритании, Италии, Словении, Люксембурга и других стран. Всего в списке 30 компаний. Детальнее с ним можно ознакомиться по ссылке.

При этом поставляли эти компании на концерн продукцию двойного назначения, которые нельзя было вообще поставлять в Россию после 2014 года. То есть они нарушали как персональные санкции, которые были наложены на концерн, так и секторальные в отношении продукции двойного назначения. А некоторые тендеры заключались даже в марте 2022, когда Россия уже открыто напала на Украину.

Как "Алмаз-Антей" оправдывал Россию из-за сбитого малазийского Boeing

Стоит отметить, что "Алмаз-Антей" производили ЗРК "Бук-М1". Именно из такого был сбит Boeing 777 Malaysia Airlines рейса MH17 17 июля 2014 года неподалеку от Тореза. В России решили на компанию возложить "предоставление доказательств", что этот самолет был сбит украинской ракетой, а не российской. Там даже провели "эксперимент". Хотя он вызвал много вопросов у экспертов и журналистов, ответы на которые так и не были предоставлены.

Нидерланды, которые и проводили расследование авиакатастрофы, отрицала выводы "Алмаз-Антея" по ракетам.