Однією з таких компаній виявилася "АлмаZ-Антей". Цей концерн виготовляє комплекси протиповітряної та протиракетної оборони, в тому числі "Буки", С-300, С-400, С-500 тощо. І з 2014 року перебуває під санкціями за постачання озброєння проросійським бойовикам на Сході України. А після початку війни проти України, концерн змінив свою назву з "Алмаз-Антей", додавши рашистський символ Z.

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Та це не завадило як європейським, так і азіатським чи американським компаніям продавати свою продукцію цьому концерну. При цьому робили це свідомо через офіційні тендери.

Розслідувачі проаналізували інформацію з офіційного сайту zakupki.gov.ru, на якому публікується інформація про тендери та закупівлі держкомпаній. Аналіз даних із сайту Zakupki дає підстави стверджувати, що санкції обходили (і, можливо, продовжують обходити) компанії з США, Німеччини, Швейцарії, Польщі, Чехії, Великобританії, Італії, Словенії, Люксембурга та інших країн. Загалом у списку 30 компаній. Детальніше з ним можна ознайомитися за посиланням.

При цьому постачали ці компанії для концерну продукцію подвійного призначення, які не можна було взагалі постачати до Росії після 2014 року. Тобто вони порушували персональні санкції, які були накладені на концерн, так і секторальні щодо продукції подвійного призначення. А деякі тендери укладалися навіть в березні 2022 року, коли Росія вже відкрито напала на Україну.

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Варто відзначити, що "Алмаз-Антей" виготовляли ЗРК "Бук-М1". Саме з такого був збитий Boeing 777 Malaysia Airlines рейсу MH17 17 липня 2014 року неподалік Торезу. На Росії вирішили на компанію покласти "надання доказів", що цей літак було збито українською ракетою, а не російською. Тож там навіть провели "експеримент". Хоча він викликав чимало запитань в експертів та журналістів, відповіді на які так і не було надано.

Нідерланди, які і проводили розслідування авіакатастрофи, заперечувала висновки "Алмаз-Антея" щодо ракет.