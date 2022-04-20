О самом главном, что сказал президент, информирует 24 канала. Зеленский отметил, что Шарль Мишель – большой друг Украины и каждого украинца.

Актуально Пусть называет дату и место, – Зеленский готов встречаться с Путиным

Планы России были бессмысленными.

Каждый такой визит только подчеркивает, как бессмысленны были планы России по захвату нашего государства. Три дня? Пять дней? Сколько оккупанты планировали, чтобы взять Украину под свой контроль? Уже 56 дней мы встречаем наших гостей в нашей столице.

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Смотрите обращение президента Зеленского: