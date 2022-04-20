Об этом на брифинге в Киеве сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель. Отметим, что пресс-конференция от 20 апреля состоялась после переговоров с Владимиром Зеленским.

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Шарль Мишель выразил поддержку Украине по вступлению в ЕС

Он подчеркнул, что официальное мнение Комиссии будет сформировано до конца июня.

Это будет моей ответственностью оценить, когда я смогу поставить этот вопрос в повестку дня Европейского совета, чтобы убедиться, что у нас есть политическая дискуссия, диалог, чтобы добиться прогресса на этом пути,

– добавил президент Европейского совета.

Он добавил, что испытывает сильную поддержку и сейчас полностью убежден, что Европейский совет сможет содействовать Украине в дальнейших шагах.

Он подчеркнул, что Украина изо дня в день демонстрирует приверженность демократическим принципам и свободам.

Вы боретесь не только за будущее детей Украины. Мы знаем, что вы боретесь за европейские фундаментальные принципы и ценности,

– подчеркнул Мишель.

Брифинг Зеленского и Шарля Мишеля: смотрите видео