Корреспондентка 24 Канала в Брюсселе исследовала работают ли европейские санкции, как еще их можно расширять и почему это неплохой шанс для украинского бизнеса.

Достойно внимания Членство в ЕС не через 20 лет: когда Украину примут в Евросоюз и что этому мешает

Исчерпывает ли Европа возможности для введения санкций

После десяти пакетов санкций Евросоюза все труднее дается введение новых ограничений против России. Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в интервью Euractiv предупредил, что ЕС почти исчерпал возможность введения новых санкций против России.

С точки зрения санкций уже не так многое осталось сделать, но мы можем продолжать увеличивать финансовую и военную поддержку (Украины, – 24 Канал). Было бы странно, если спустя год после вторжения останется гораздо больше вариантов. Мы использовали пошаговый процесс и шли постепенно – возможно иногда слишком постепенно. Но через год после вторжения мы подходим к концу (санкционного, – 24 Канал) пути,

– сказал он.

В комментарии 24 Каналу спикер ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Питер Стано объяснил слова верховного дипломата Борреля.

Он говорил в контексте того, что ЕС теперь должен больше сосредоточиться на немедленной помощи Украине боеприпасами, чтобы помочь Украине выиграть эту войну.

– сказал спикер Европейского союза.



Питер Стано / фото EPA

Однако украинская сторона считает, что сейчас не время ослаблять санкционное давление и призывает ЕС уже готовиться к следующему, 11-му пакету санкций.

Реальность такова, что Россия до сих пор имеет доступ к огромным финансовым и технологическим ресурсам. А это сотни миллионов долларов, которые она направляет на убийство гражданского населения и уничтожение инфраструктуры в Украине. Ни в коем случае не уменьшая важность устранения лазеек для обхода санкций, мы убеждены, что ЕС должен как можно быстрее начать подготовку к принятию следующего, 11-го пакета санкций,

– сказал спикер МИД Олег Николенко.

Кроме того, десятый пакет санкций подвергся критике со стороны Украины и депутатов Европарламента. В частности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС ввел недостаточно ограничений против компаний из России, производящих беспилотники и ракеты.

"Я лично направил список компаний, непосредственно участвующих в производстве ракет. К сожалению, мы не видим, что эти компании подвергаются достаточным санкциям", – сказал Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что гораздо больше должно быть сделано. Польская сторона также заметила, что последний пакет санкций оказался "слишком мягким". Премьер-министр Польши Моравецкий подчеркнул, что Варшава предлагала запретить российскую продукцию нефтехимического сектора, а также ввести ограничения в отношении российских пропагандистов.

Как работают санкции против России?

Однако, пока в Киеве призывают еще больше усиливать ограничения, в Брюсселе ведутся дискуссии, как сделать обход санкций невозможным. Это неоднократно отмечал еврокомиссар по вопросам юрисдикции Дидье Рейндерс. Министр юстиции Швеции, председательствующей в Совете ЕС, заявил, что идею ужесточения наказания за нарушение санкций поддерживают большинство государств-членов.

Кроме того, во время саммита ЕС в Брюсселе в конце марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что обход санкций через третьи страны становится еще большей проблемой. Уже в десятом пакете санкций ЕС пытался усилить реализацию уже введенных ограничений.

Украинский политолог Виталий Бала в комментарии 24 Каналу заявил, что только эффективная работа санкций негативно отразится на российской экономике.

"Главное и первоочередное – это сделать невозможным обход санкций. Это касается определенных секторов России, в первую очередь той же нефти, которая дает более 50% поступлений в бюджет. Это будет очень существенно влиять на Россию и, безусловно, поставки определенных деталей, включая те же чипы через некоторые страны для того, чтобы они (россияне) могли дальше производить", – считает политтехнолог.

Руководитель Центра аналитики международной торговли Trade+, научный сотрудник Центра европейской политики Светлана Таран рассказала 24 Каналу, что нужно расширять санкции вглубь – на продукты, произведенные из российского сырья. Она считает, что продажа этих товаров – один из возможных путей обхода санкций.

Этим занимается Турция – они завозят чугун из России, перерабатывают его и это уже считается не чугун, а обработанная сталь или полностью готовая стальная продукция. И идет экспорт турецкой продукции, производимой из российского товара. И это обход санкций,

– объясняет Таран.

Эксперт отметила, что в ЕС предусмотрели такой обход санкций, однако запрет на импорт товаров из третьих стран для производства которых использовались российские чугун, металл начинает действовать только с сентября 2023 года. Такие лазейки были созданы специально, чтобы дать время европейским компаниям переориентироваться.

"Очень много возможностей для обхода санкций и мы их видим, и можем их закрывать. За год можно было найти новых поставщиков, закрыть "дыры" и делать санкции сильнее", – подытожила Таран.

Обратите внимание! По оценкам Politico, несмотря на эмбарго, Россия находит пути поставки нефти на европейские рынки, тем самым финансируя военную машину. Издание пишет, что один из потенциальных маршрутов поставки нефти в Европу лежит через Азербайджан, который граничит с Россией и является начальной точкой трубопровода Баку – Тбилиси – Джейхан.





Баку – Тбилиси – Джейхан на карте / Daily Sabah

Стоит ли Украине ждать 11-й пакет санкций?

Ждать нового пакета ограничений против России Украине стоит, однако когда он будет объявлен и вступит в силу, пока неизвестно. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально подтвердила, что ЕС уже работает над новым пакетом. Детали о том, какими могут быть новые ограничения, она не обнародовала. Однако подчеркнула, что государства-члены европейского блока все же сфокусируются на противодействии обходу санкций.

"Мы уже ввели возможность в 10-м пакете по перечислению либо физических лиц, либо компаний, либо юридических лиц, где мы видим, что они обходят санкции в третьих странах. Пакет мер уже принят, но этого, безусловно, недостаточно. Поэтому 11-й пакет санкций также будет в основном касаться вопроса обхода и того, как мы можем противостоять этому", – сказала лидер ЕС.

Отметим, что во время заседания глав МИД Евросоюза и на саммите ЕС в Брюсселе тема продления санкций звучала. В частности, это подчеркивают представители стран Балтии. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что смягчать ограничения не стоит ни в коем случае и призвала использовать все инструменты, включая экономические санкции, чтобы поскорее завершить войну.

В комментарии 24 Каналу спикер Евросоюза по вопросам внешней и политики безопасности Питер Стано сказал, что европейский блок будет и дальше продолжать работу над ограничениями против России.

Все решения о введении новых санкций принимаются государствами-членами в Совете путем единодушия, а обсуждение конфиденциально, но ничего не решается, и мы будем продолжать санкции против России, насколько это возможно,

– заявил спикер ЕС.

Что еще может попасть под ограничение?

Действительно, десять пакетов санкций – это существенный прорыв со стороны ЕС в их солидарности и единении. Однако даже сейчас остается "открытая дверь" для многих российских сфер. По подсчетам консультанта по вопросам торговой политики Светланы Таран, даже с учетом нефтяного эмбарго все еще осталось 40% непокрытого экспорта из России в ЕС. То есть у Евросоюза еще есть большой потенциал для увеличения санкций.

Светлана Таран отметила, что нефтегазовые продукты составляют подавляющую часть доходов, получаемых Россией от экспорта. И хотя эти товары сейчас почти все санкционированы, 40% экспорта России также приносит кремлю прибыль в размере 200 миллиардов долларов в год..

"Из этих продуктов уже тоже значительная часть под санкциями. ЕС ввел санкции на экспорт российского металла, древесины и продуктов из нее, золота и определенной химической продукции", – сказала эксперт.

По ее словам, российский газ не находится под санкциями ЕС. Россия сама ограничила его поставки в Евросоюз, однако страна-агрессор может отменить это в любое время. Хотя сжиженный природный газ не уникален, поэтому европейский блок может переориентироваться на другие страны.

Также Киев выступает за полное металлическое эмбарго, сейчас – оно частичное. Кроме того, ЕС ввел долгий переходный период, и до 2024 года Россия имеет возможность зарабатывать в евро и закупать на эти деньги военную технику.

"Опять же ЕС может найти другие альтернативные страны, которые производят этот металл. Не столь уникальны чугун, и слябы, что их нельзя заменить. Чугун можно внести в список санкций, а для слябов – сократить переходный период", – говорит аналитик по торговой политике.

Официально не под санкциями находится железная руда.. Хотя экспорт значительно сократился, все равно нет никаких ограничений со стороны ЕС.

В настоящее время ведется дискуссия по поводу введение санкций против поставок алмазов. Крупнейшим импортером бриллиантов в ЕС является Бельгия. Страна вводить санкции боится, потому что полностью зависит от поставок этого сырья.



Куда направляются товары из порта Антверпена / карта ChangeX

К теме Сияние кровавых бриллиантов: почему отдельные страны ЕС демонстрируют моральное лицемерие

"Они боятся, что в случае внедрения полного эмбарго основной торговый хаб перейдет в Индию и в Арабские Эмираты, которые являются конкурентами Бельгии в этой сфере. Туда тоже завозятся сырые алмазы и обрабатывают и создают из них либо обработанные бриллианты, либо готовые украшения", – отмечает эксперт.

Она говорит, что сейчас предлагают вводить санкции не только на российские алмазы, но и на бриллианты, изготовленные из сырья России.

Украинский политтехнолог Виталий Бала отметил, что среди введенных санкций особенно чувствительными оказались персональные санкции, направленные на членов семей военных или чиновников. Однако есть куда расширять ограничения:

"Пожалуй, надо попробовать, чтобы стопроцентно были отключены банки России от системы SWIFT. Сейчас этого не сделано. К сожалению, я думаю этого не будет, это признать россию страной-террористом и тогда уже обходящие санкции компании очень серьезно подумают перед тем, как это делать, потому что это будет уже другая ответственность", – считает политолог.

ЕС пренебрегает санкциями против "Росатома"

Уже больше года Россия шантажирует мир ядерным терроризмом. Россия со своим "Росатомом" захватила крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию. Однако Евросоюз продолжает сотрудничать с ядерным сектором России.



Россияне до сих пор контролируют ЗАЭС / фото росСМИ

Киев неоднократно призывал Брюссель избавиться от очередной зависимости и ввести ограничения против российской компании "Росатом". Но после десяти пакетов санкций вопрос так и не решился. Украинский политолог Виталий Бала рассказал 24 Каналу, что государства-члены ЕС должны достичь политического консенсуса.

"Венгрия, Болгария и Франция, они выступают против санкции в отношении "Росатома". Но нужно, чтобы было единогласно принято решение в ЕС. Я думаю, что Украине нужно продолжать об этом говорить и призывать к введению санкций", – сказал он.

Среди государств-членов ЕС идею введения санкций против "Росатома" лоббирует Литва. В ходе заседаний глав МИД ЕС, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис неоднократно призывал коллег ввести ограничения против этой российской компании. В последней встрече в Брюсселе Ландсбергис предложил новый подход для согласования санкций против "Росатома".

"Предложение состоит из разных кейсов на выбор. Те вопросы, по которым у нас нет возможности договориться, мы можем убрать. Однако, действительно есть вещи, которые мы можем согласовать. Это могут быть новые контракты", – сказал министр.

Обратите внимание! Financial Times пишет, что Венгрия начала переговоры с Францией по усилению роли в ее ядерной программе. Это может привести к замене России на единственной венгерской АЭС. Издание пишет, что если это произойдет, это ознаменует значительное изменение тактики промосковской позиции премьер-министра Виктора Орбана на фоне постоянного давления со стороны других государств ЕС с целью ввести санкции против ядерного экспорта России.

В то же время глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать любые санкции Евросоюза, которые повлияют на ядерную энергетику. Отметим, что распространение высокотехнологичной продукции в сфере атомной энергетики рассматривается как инструмент политического влияния через создание технологической зависимости.

Санкции – шанс для Украины зайти на рынок ЕС

Пока Россия выходит с европейского рынка, Украина может заменить российский продукт и установить торговые связи на будущее. Хотя нефть и газовые продукты Украина не в состоянии продавать, однако можно частично заместить металлическую продукцию.

По словам аналитики Светланы Таран, Украина имеет много мощностей, чтобы производить металлы на экспорт.

"Мы можем заменить чугун, железную руду, готовые продукты из стали. Слябы, к сожалению, мы заменить не можем потому, что разбомбили "Азовсталь", а завод был основным производителем этих слябов", – сказала она.

Такое замещение имело бы длительный эффект, потому что при отмене или ослаблении санкций российские товары снова могут вернуться в продажу в Европейский союз. Однако ситуацию экспорта металлов из Украины усложняют закрытые порты. Перевозка через железную дорогу делает цены более дорогими, соответственно конкурентоспособность падает.

"Насколько я знаю, наши металлурги не спят и там где могут, они заходят на рынок и пытаются заместить. Но единственное, они хотят, и это правильно, чтобы наложили санкции на остальные металлические продукты, потому что чугун все равно экспортируется из России в ЕС, а так могли закупать в Украине", – говорит эксперт.

Кроме того, Украина может экспортировать химические продукты и сельхозпродукцию. ЕС предоставляет благоприятный режим для продажи украинских товаров. Летом 2022 года Евросоюз ввел так называемый "таможенный безвиз" и продлил его до 2024 года. Таким образом, украинские производители могут торговать своими товарами на европейском рынке без уплаты ввозной пошлины.