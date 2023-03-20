Готовы ли министры оказать военную помощь и что еще говорили министры об Украине – передает корреспондент 24 Канала из Брюсселя.

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По словам Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля, переговоры проходят в двухчастном формате. После обеденного перерыва к министрам иностранных дел присоединились главы Минобороны. В это время ожидается принятие решения по поставке боеприпасов.

Поставка снарядов на 2 миллиарда евро

Главной темой совещания стали поставки снарядов Украине и согласование формулы с трех шагов, направленной на производство боеприпасов для Украины и наращивание ОПК ЕС. Отметим, ЕС планирует согласовать передачу миллиона артиллерийских боеприпасов в размере 2 млрд евро в течение следующих 12 месяцев.

Накануне заседания Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется на согласование важного решения. По его словам, сегодня Украина нуждается в амуниции 155, 152, 102 мм калибра. Дипломат подчеркнул, что все необходимые боеприпасы будут предоставлены.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что сегодня, возможно, будет решена судьба общих закупок боеприпасов.

Нам нужно отправить боеприпасы, потому что они нужны Украине сейчас. Они (украинцы – 24 Канал) стреляют и защищают территорию каждый час и каждый день,

– заметил литовский чиновник.

По словам Ландсбергиса, сейчас деньги из Европейского фонда мира будут предназначены специально для боеприпасов, которые будут закуплены в кратчайшие сроки и в максимальном объеме, потому что это абсолютно одна из вещей, которые нужны Украине сейчас.

Министр обороны Эстонии Ханнес Хансо накануне совместного заседания с главами МИД заявил, что ЕС достиг политического консенсуса отправить в Украину миллион патронов 155-мм калибра.

Наверное, есть много деталей, которые еще предстоит решить, но для меня самое важное, что мы подведем итог этой необходимости в этих переговорах, и это показывает мне одно – если есть воля, есть и способ,

– сказал Хансо.

По одному из сценариев закупка снарядов будет происходить через европейское оборонное агентство. Министр обороны Эстонии заявил, что при необходимости даст подпись для участия с эстонской стороны. Он подчеркнул, что если сегодня министры решат предоставить миллион снарядов Украине, то решение, как это будет происходить, будет найдено. К примеру, из запасов стран-членов либо из средств действующего европейского механизма.

Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что немцы поддерживают Украину в борьбе с Россией и поставляют оружие. По его словам, идея передачи амуниции была запущена в Стокгольме две недели назад.

Немецкий чиновник отметил, что сейчас открываются новые возможности в совместных закупках в Европе, таким образом объединяя рыночные власти ЕС. Он надеется, что военная промышленность будет открыта и другим партнерам, Украина получит снаряды уже в этом году.

Цель должна заключаться в том, что, на мой взгляд, имеет абсолютный приоритет, чтобы в этом случае в Украину было доставлено значительное количество соответствующих боеприпасов до конца этого года.

– сказал Писториус.

Отметим, что после первой части заседания главы МИД согласовали поставки боеприпасов в Украину. Однако дискуссия продолжится в ходе второго раунда переговоров с министрами обороны. Окончательное решение согласуют на саммите лидеров ЕС 23 – 24 марта в Брюсселе.

Санкции против Росатома

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в очередной раз призвал коллег ввести санкции против "Росатома". Глава МИД Литвы предложил новый подход для согласования ограничений.

Предложение состоит из вкладок по выбору. Те вопросы, с которыми у нас нет возможности договориться, мы можем убрать. Однако действительно есть вещи, которые мы можем согласовать. Это могут быть новые контракты,

– сказал министр.

Он подчеркнул, что можно принять во внимание те страны, которые имеют действующие контракты и действующие проекты, необходимые для их безопасности.

Черноморская зерновая инициатива

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что после полномасштабного вторжения России гуманитарная ситуация стала опасной не только для Украины, но и для всего мира.

Представитель ЕС отметил, что более 350 миллионов человек в мире живут в крайне бедных условиях. Боррель надеется, что зерно удастся экспортировать из Украины и Черноморская зерновая инициатива, поддержанная Турцией и ООН, будет продлена.

Ордер на арест Путина

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что это решение важно и "изменяет правила игры".

"Посмотрим на практические последствия решения. Если президент (Путин – 24 Канал) отправится в поездку в одну из более чем 130 стран, подписавших этот международный договор, то его следует немедленно арестовать", – сказал Боррель.

В то же время министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ордер на арест Путина это не только юридический, но и моральный шаг вперед.

Мы всегда просили о специальном трибунале и нам всегда говорили, что очень трудно представить, что мы могли бы дойти до тех, кто несет политическую ответственность за преступления.

– сказал чиновник.

Ландсбергис подчеркнул, что будет обращаться к европейским коллегам с просьбой пройти весь путь и искать виновных в преступлениях агрессии.