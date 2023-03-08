Высокий представитель ЕС отметил это 8 марта перед началом неформальной встречи министров обороны стран-членов ЕС в Стокгольме. Он также отметил, что эта неформальная встреча очень важна.

Важно Украине нужно срочно передавать все находящиеся на складах армии ЕС боеприпасы – Боррель

Боррель назвал 3 варианта, чтобы обеспечить ВСУ боеприпасами

Сегодня (8 марта – 24 Канал) не формально, но политически мы отработаем направления для следующей совместной встречи с министрами иностранных дел. Вопрос есть – как поддержать Украину, лучше, быстрее и сильнее,

– заявил Боррель.

Он отметил, что в Украине продолжаются тяжелые бои, наше государство нуждается в большем количестве боеприпасов.

"Я представил предложения, которые будут обсуждены министрами. Эти предложения были созданы вместе с Европейской службой внешних действий, с Европейским оборонным агентством, которое я имею честь возглавлять, и с Еврокомиссией. Они имеют три составляющие", – заявил Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики сохранности.

По его словам, говорится о трех вариантах:

первый – предоставить боеприпасы быстро из существующих запасов. Тогда говорится о неделях. По словам Борреля: "Итак, мы должны использовать то, что мы уже имеем. То, что европейские армии уже имеют на своих складах, и то, что они уже заказали в промышленности";

второй – принятие решения относительно совместного заказа боеприпасов, определить круг стран, готовых участвовать в таком заказе, чтобы пополнить собственные запасы и передать часть этого заказа для Украины в среднесрочной перспективе;

третий – увеличить возможности нашей оборонной промышленности.

Мы не можем серьезно говорить о нашей способности иметь стратегическую автономию и брать на себя ответственность, если у нас нет достаточной оборонной способности в нашей промышленности. Мы работаем над этим вместе с Европейской комиссией, и мы будем видеть, как увеличить эти возможности,

– заявил высокий представитель ЕС.

По словам Жозепа Борреля, на немедленную помощь для Украины потратят один миллиард евро, на среднесрочную помощь и общий заказ – до 4 миллиардов евро.

Украина рассчитывает получить от партнеров миллион снарядов

Алексей Резников заявил, что для нас приоритетно получить средства ПВО, боеприпасы и снаряды калибра 155 миллиметров. Поэтому Украина ведет переговоры с европейскими партнерами, с министрами обороны ЕС.

Приоритетом номер один есть системы противовоздушной обороны, а также боеприпасы, боеприпасы и еще раз боеприпасы. Именно поэтому я поддерживаю инициативу моего друга Ханно Певкура (министра обороны Эстонии – 24 Канал) о поставках 1 миллиона снарядов для артиллерийских систем калибра 155 миллиметров,

– объяснил министр обороны Украины.

Также чиновник отметил, что нам важно продолжать поставки в Украину бронетехники, в частности боевых машин пехоты и танков, которые помогут создать "стальной кулак" накануне контрнаступления. Подробнее об оружии для Украины – читайте здесь.