Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам сказал на пресс-конференции в Брюсселе 20 февраля, что в России почти вдвое больше солдат, чем было в начале вторжения, информирует 24 Канал.

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Боррель призвал передать Украине оружие ЕС со складов

Жозеп Боррель рассказал, что Кремль использует по 50 тысяч артиллерийских снарядов в сутки. Поэтому Украине срочно нужны все доступные боеприпасы, чтобы она могла дать отпор врагу.

Высокопоставленный чиновник заверил: "У вас может быть оружие, но к оружию нужна пуля – особенно для танков и артиллерии".

Боррель объяснил, что в ближайшие недели лучший способ обеспечить Украину боеприпасами – поделиться уже имеющимися запасами боеприпасов европейских армий.

Мы не должны ждать, пока они будут изготовлены. Надо использовать то, что уже произведено и есть в запасах, или уже законтрактовано и будет произведено в ближайшие дни. Приоритетом должно быть снабжение украинской армии – сколько сможем,

– заявил Жозеп Боррель.

Более того, Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности пояснил, что главы МИД стран Евросоюза на заседании 20 февраля обсуждали, как можно обеспечить Украину необходимым количеством боеприпасов для ведения действий против России. Но он заверил, что этот вопрос скорее к министрам обороны, чем к главам МИД.

"И мы представим конкретные предложения министрам обороны на следующем заседании Совета ЕС 7 – 8 марта", – заявил Боррель.

Он также анонсировал, что на встрече министров обороны в Стокгольме планирует озвучить детальное предложение по увеличению производства и закупке боеприпасов в Европе.

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