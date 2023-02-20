Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона рассказал, что есть ощущение, что Украина готовится к большому сражению. Поэтому нам нужна максимальная мобилизация друзей и всех, кто помогает.

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Что заявил глава МИД Украины

Дмитрий Кулеба напомнил, что именно в эти дни в 2014 году начался захват Крыма российскими войсками. То есть фактически в это время началась агрессия России против Украины. И Джо Байден стал первым президентом США, который, с момента нападения Кремля на Украину, посетил Киев.

По словам главы МИД, это четкий сигнал, что США будут с нами к победе – к восстановлению границ Украины 1991 года.

Дмитрий Кулеба рассказал, что встреча президента США с лидерами стран восточного фланга НАТО, которая на днях состоится в Польше, может повлечь за собой дополнительные решения по поддержке Украины.

Сейчас, понимаете, есть четкое ощущение, что мы готовимся к великой битве на поле боя и к битве на дипломатическом поле боя. И сейчас нужна максимальная мобилизация всех друзей, всех действенно помогающих Украине,

– заявил Кулеба.

Министр заверил, что каждая встреча, каждый разговор, тем более – двух президентов – это ускорение поставок оружия. Для этого необходимо политическое решение и блестящая логистика. Первое есть, теперь нужно, чтобы работала логистика стран.

Дмитрий Кулеба подытожил, что из семи типов оружия, которое нам было нужно и которое мы не имели до 24 февраля 2022 года, мы получили шесть.

Что известно о визите Байдена в Украину

Президент США Джо Байден приехал в Киев 20 февраля. Он почтил память воинов, отдавших жизнь за Украину. Также провел переговоры с президентом Зеленским и выступил на пресс-конференции.

Более того, Джо Байден заявил о новом пакете помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов, что включает боеприпасы для HIMARS и артиллерии, дополнительные системы ПВО, позволяющие оградить украинский народ от бомбардировок и другое нужное оружие.

Кроме того, США 20 февраля выделили Украине 460 миллионов долларов военной помощи. В новый пакет войдут:

HIMARS,

радары воздушного наблюдения,

противотанковые системы Javelin,

машины Bradley Infantry Fire Support Team,

приборы ночного видения,

медицинские принадлежности,

запасные части и другое оборудование.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что это беспрецедентный визит в наше время. Ведь это первый в истории случай, когда президент США посетил столицу страны, находящейся в состоянии войны, где военные Штатов не контролируют критическую инфраструктуру. Подробнее об историческом визите президент США в Украину – читайте за ссылкой.