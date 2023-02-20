Джо Байден встретился с Владимиром Зеленским и сразу сделал несколько положительных заявлений касательно поставок оружия, новых санкций против России и финансовой поддержки Украины. Со своей стороны, Зеленский подчеркнул, что визит Байдена будет отображен на поле боя. 24 Канал проанализировал, почему визит Байдена так важен, а также при чем здесь Китай.

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Как Европейское турне Байдена неожиданно завело его в Киев

Визит Джо Байдена в столицу Украины состоялся тайно из соображений безопасности. Президент США оставил Вашингтон без предупреждения, хотя еще в субботу его видели вместе с супругой в ресторане, пишет The New York Times. У Байдена был запланирован визит в Варшаву 21 февраля, а официальные лица неоднократно отрицали какие-либо другие планы или изменения маршрута. При этом в воскресенье Белый Дом даже опубликовал расписание президента на понедельник, где было указано, что он все еще находится в Вашингтоне, а вечером будет садиться на самолет в Польшу.

В то же время было очевидно, что Владимир Зеленский встретится с Джо Байденом, пока тот будет находиться в Европе. Возможными локациями этой встречи называли Варшаву, польско-украинскую границу и даже Львов. Однако, как оказалось, Байден настаивал на том, чтобы поехать именно в Киев, даже несмотря на просьбу его ближайшего окружения лишний раз не рисковать.



Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве / фото NYT

По словам Джима Ла Порта, из журнала Rolling Stone, который узнал о визите заранее и которого попросили держать это в тайне, президенту США Джо Байдену представили "широкий план" по поездке в Украину. Впрочем, как сообщает издание, Байден лично настаивал на том, чтобы посетить именно Киев – столицу Украины, ставшую символом сопротивления российскому вторжению в первые недели войны.

Обратите внимание! В New York Times вспомнили и другие визиты президентов США в охваченные войной страны. К примеру, в 2003 году Джордж Буш тайно поехал в Ирак, когда даже сотрудники его секретной службы были уверены, что он находится на своем ранчо в Техасе. А уже в 2010 году Барак Обама тайно поехал в Кабул – столицу Афганистана. Разница тех поездок с визитом Джо Байдена заключается в том, что на территории Украины нет регулярных американских войск, кроме нескольких людей, охраняющих посольство, поэтому за безопасность президента США полностью отвечала Украина.



Сам Джо Байден неоднократно до этого посещал Украину и в целом является рекордсменом в украинских командировках среди американских чиновников. Впрочем, до этого Байден осуществлял визиты в Киев не в статусе президента США. Во времена Барака Обамы он работал в его администрации вице-президентом. При этом, это в целом первый визит президента США в Украину с 2008 года, ведь Барак Обама за две свои каденции так и не смог посетить Украину, как и его преемник – Дональд Трамп.

Первое появление Джо Байдена на публике, когда они вместе с Владимиром Зеленским прогуливались по Михайловской площади, совпало с масштабной воздушной тревогой в Украине. Россияне подняли свои истребители на территории Беларуси ради очередных угроз, однако, к счастью, обошлось без обстрелов.

О чем договаривались Байден и Зеленский

Сразу после того, как визит Джо Байдена в Киев перестал быть тайным, Белый Дом опубликовал сообщение, где кратко описал цель визита президента США. Там указано, что Байден приехал накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, чтобы подтвердить непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Когда Путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет нас пережить. Но он глубоко ошибался. Я объявлю об очередных поставках критически важного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, которые помогут защитить украинский народ от воздушных бомбардировок,

– говорится в заявлении Белого Дома.

Чуть позже Джо Байден и Владимир Зеленский выступили на совместной пресс-конференции, где американский лидер признал, что не только Путин в начале войны ошибался в возможности Украины защитить себя, весь мир ожидал худшего финала, но украинцы выстояли и продолжают побеждать на поле боя.



Джо Байден и Владимир Зеленский во время пресс-конференции / фото NYT

Это самая большая наземная война в Европе за три четверти века. И вы в ней преуспели, вопреки всем ожиданиям, кроме ваших собственных. И я уверен, что вы и дальше будете побеждать,

– сказал Джо Байден.

Джо Байден подчеркнул, что эта "жестокая и несправедливая война" еще далека от победы, а впереди будут "очень тяжелые дни, недели и годы". Однако захватническая война Владимира Путина потерпела крах, отмечает Байден, и прямым доказательством этого является то, что президент США сегодня стоит в Киеве вместе с президентом Украины. Джо Байден пообещал долгосрочную и твердую поддержку Украины со стороны США.

В то же время, Байден заявил о дополнительном пакете поддержки для Украины на сумму в 500 миллионов долларов, детали которого объявят уже завтра, в рамках его поездки в Варшаву. В частности, Соединенные Штаты планируют ввести дополнительные санкции против России и лиц, связанных с ее военной машиной.

Владимир Зеленский подчеркнул, что этот визит Джо Байдена будет отображен на поле боя. Президент Украины также поблагодарил за принятие решений о передаче Украине танков Abrams и систем ПВО Patriot. Зеленский сообщил, что во время разговора с Байденом поднимал вопрос поставок дальнобойных ракет и других типов оружия, которых у Украины до сих пор нет.

Этот визит президента США в Украину, первый за пятнадцать лет, является важнейшим визитом за всю историю украинско-американских отношений,

– заявил Владимир Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что оба президента были очень довольны визитом, а сам факт приезда Байдена можно назвать победой и прямым сигналом для Кремля. Наконец, Кулеба также назвал визит президента США историческим.

Скажу так: оба президента довольны разговором. Атмосфера – максимально доверительная и душевная. Этот визит – победа украинского народа и президента Зеленского. Он осуществлен вопреки всему ради победы Украины и всего свободного мира. Четкий сигнал на болота – вас никто не боится!

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

После шестичасового визита кортеж Джо Байдена покинул столицу Украины. Следующая остановка президента США – Варшава, где он должен встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой.

Обратите внимание! Ожидается, что Байден может объявить об увеличении контингента американских войск в Восточной Европе, а также об усилении польской армии, ведь Варшава также испытывает угрозу со стороны Владимира Путина и его вассала Александра Лукашенко. Вопрос помощи для Украины будет также подниматься на встрече президентов Польши и США.

Для чего Ван И посещает Москву

Параллельно с визитом Джо Байдена в Киев состоялась еще одна заграничная поездка. Высокопоставленный китайский дипломат Ван И поехал в Москву для встречи с Владимиром Путиным. В преддверии этой поездки американцы заявили, что располагают информацией о намерениях Китая начать поставки оружия в Россию и предостерегли их от этого шага, ведь это может разрушить и без того шаткие отношения между США и Китаем.

Китай отреагировал на обвинение Вашингтона достаточно жестко и призвал США не вмешиваться в отношения между Пекином и Москвой. Они подчеркнули, что партнерство Китая и России основывается на "неприсоединении, неконфронтации и ненацеленности на третьи стороны".

Соединенные Штаты не в том положении, чтобы выдвигать требования к Китаю. Мы никогда не согласимся с тем, чтобы США указывали пальцем на китайско-российские отношения или даже заставляли нас,

– заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал поездку Ван И в Москву и призвал Китай к "прагматизму". В своем интервью для Die Welt Зеленский подчеркнул, что в том случае, если Китай действительно решит объединиться с Россией, это может привести нас к мировой войне.

Для нас важно, чтобы Китай не поддерживал Российскую Федерацию в этой войне. На самом деле я хотел бы, чтобы Китай был на нашей стороне. Однако на данный момент я не думаю, что это возможно,

– заявил президент Украины.

Поездка представителя Китая в Москву происходит в тот момент, когда Пекин готовится изложить свои предложения по возможному "политическому урегулированию" войны в Украине. Скорее всего, Ван И сначала собирается изложить китайский "план мира" Владимиру Путину.



Владимир Путин и Ван И / фото Кремля

Китай действительно имеет определенные рычаги давления на Россию, однако вряд ли это "мирное соглашение" будет коррелироваться с требованиями Украины об освобождении всей территории нашего государства от оккупантов, хотя по предварительным данным Китай учел в своем предложении "принципы суверенитета, территориальной целостности и Устав ООН".

С другой стороны, Китай таким образом демонстрирует свою вовлеченность в проблему войны в Украине и накануне своего визита в Москву Ван И впервые назвал это не "конфликтом", а именно "войной". Китай пытается создать противовес США и выставить американцев разжигателями войны, предлагая со своей стороны мирные инициативы. Впрочем, действенность такого предложения остается под вопросом.

Ознакомленные с планом Китая европейские чиновники описали его как довольно размытый и недейственный, однако отметили и положительные предложения, к примеру, демилитаризацию атомных электростанций или недопустимость ядерного шантажа. Впрочем, насколько Путин будет готов полностью вывести свои войска с Запорожской АЭС или прекратить разбрасывать ядерные угрозы, пока неясно.

Визит Байдена должен усилить поддержку Украины со стороны союзников

Уже в пятницу, 24 февраля, должен пройти виртуальный саммит Большой Семерки. Премьер-министр Японии, страны, которая в этом году организовывает встречу, заявил, что саммит G7 будет посвящен годовщине российско-украинской войны и пригласил на него президента Украины Владимира Зеленского. При этом, Япония уже объявила о рекордно крупном пакете финансовой поддержки Украины на сумму в 5,5 миллиарда долларов.

Вероятно, визит Байдена в Киев имел целью дать дополнительный толчок союзникам и обеспечить усиление военной и финансовой поддержки для Украины, ведь война переходит к своей решающей фазе, как сообщает Пентагон и украинское Минобороны. Владимир Зеленский заявил, что во время диалога с Байденом тема новых поставок оружия все же поднималась, и, возможно, Запад готовится к передаче дальнобойных ракет.

Евросоюз тоже не стоит в стороне. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призывает обеспечить Украину достаточным количеством боеприпасов, прежде всего, артиллерийскими. Боррель отмечает, что очень важно, чтобы Украина получила паритет в артиллерийской борьбе с российскими захватчиками. Главный дипломат ЕС призывает страны-члены решить проблему боеприпасов для Украины в ближайшие несколько недель.

Уже в марте состоится экстренная встреча министров обороны и иностранных дел стран Евросоюза, где планируется обсудить ускорение поставок боеприпасов для Украины. Вероятно, поездка Джо Байдена в Киев предоставит союзникам в Европе дополнительный толчок для срочного решения этой проблемы.

Визит Джо Байдена в Киев можно назвать по-настоящему историческим. Все непрямые сигналы от самого Байдена и Владимира Зеленского намекают на то, что скоро мы увидим довольно неожиданные решения, которые помогут Украине поставить точку в войне и территориальных амбициях России.