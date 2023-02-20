Но не первая в общем: как вице-президент Джо Байден посещал Украину 6 раз. 24 Канал рассказывает, почему сегодняшний визит Джо Байдена в Украину является важным и историческим.

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Первый визит американского президента за 15 лет

В последний раз визит президента США в Украину был 15 лет назад. До этого в Киев приезжал Джордж Буш-младший – в апреле 2008 года, тогда он встретился с Виктором Ющенко.



Встреча Джорджа Буша с Виктором Ющенко

Барак Обама в два президентских срока не был в Украине ни разу, как и его преемник Дональд Трамп. В августе 1991 года в Киев приезжал также Джордж Буш-старший.

Джо Байден как вице-президент побывал в Украине 6 раз:

в июле 2009-го,

марте, июне и ноябре 2014-го,

декабре 2015-го,

январе 2017 года.

Он встречался с украинскими президентами и политиками Виктором Ющенко, Виктором Януковичем, Юлией Тимошенко, Арсеном Яценюком и Петром Порошенко.

Предыдущие визиты Байдена в Украину:

Что нужно знать о сегодняшней "тайной" встрече

То, что президент США совершит визит в Европу, было анонсировано заранее. Джо Байдена ждали в Польше. Однако информации о встрече американского лидера с президентом Украины – Владимиром Зеленским не было.

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Байден 20 февраля с визитом в Киеве / Фото ОП

Как сообщили в пресс-службе президента Украины, Владимир Зеленский встретил Джо Байдена на крыльце Мариинского дворца в центре столицы, затем лидеры пообщались в формате с глазу на глаз.

Президент Украины отметил, что будет говорить с президентом США о ситуации на фронте, а также об украинском народе, который "переживает сегодня очень тяжелые времена".

Лидеры уже посетили центр Киева и почтили память погибших украинских героев. Заметим, что во время этого в столице была объявлена воздушная тревога.

Визит Джо Байдена в Киев 20 февраля / Фото ОП

"Важнейший визит американского президента за всю историю"

О том, что сегодняшний приезд американского президента в Киев является самым важным за всю историю, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшней встречи.

Это самый важный визит американского президента за всю историю отношений Украины и США, ведь этот период самый сложный. Период, когда наше государство сражается за свою свободу и свободу свободного мира,

– отметил Зеленский.

Визит Байдена – это действительно смелый поступок – ведь риски безопасности никуда не исчезли.

Глава партии "Слуга народа" и народный депутат Елена Шуляк заметила, что визит Джо Байдена в Киев – наглядное свидетельство последовательной и прочной поддержки Украины со стороны крупнейшего нашего союзника.

"Именно в тот момент, когда мы в этом нуждаемся больше всего, ведь Россия грозит наступлением, на которое мы готовим свое контрнаступление", – пояснила депутат.

Несмотря на то, что визит не был анонсирован, украинцы приятно удивлены и тронуты мощной поддержкой американцев. Чего не скажешь о россиянах, у них началась массовая истерия: оккупанты призывают бомбить Киев, "ударить ядеркой", запустить "Кинжалы".



Байден обнял Зеленского на Аллее смелости / Фото ОП

Краткие итоги визита Джо Байдена