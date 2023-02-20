Журналисты The New York Times раскрыли детали неанонсированного визита Байдена в Киев. Сообщается, что президент США покинул Вашингтон без предупреждения после того, как 18 февраля вечером вместе с супругой поужинал в ресторане за пределами Белого дома, что бывает редко.

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Байден тайно покинул Белый дом

Утром 21 февраля Байден должен был прибыть в Варшаву с двухдневным визитом. Вечером 19 февраля Белый дом обнародовал расписание на понедельник, согласно которому президент все еще находится в Вашингтоне, а вечером улетает в Варшаву. На самом деле в это время он уже был на полпути в Украину.

Президент сделал американскую поддержку Украины центральным аргументом своей позиции по обновлению альянса в Европе, и он сказал советникам, что хочет отметить первую годовщину вторжения как способ заверить союзников в том, что его администрация остается преданной делу,

– пишет издание.

Байден приехал в Киеве за день до выступления президента Владимира Путина, который 21 февраля планирует рассказать о военных усилиях России на фоне признаков того, что весеннее наступление в Украине уже началось.

21 февраля Байден должен был встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой, а позже днем выступить с речью в Варшавском замке, что создало бы ситуацию, когда Байден и Путин говорили бы об Украине в один и тот же день. Пока неизвестно, изменится ли график Байдена из-за визита в Киев.

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