Журналісти The New York Times розкрили деталі неанонсованого візиту Байдена до Києва. Повідомляється, що президент США залишив Вашингтон без попередження після того, як 18 лютого ввечері разом з дружиною повечеряв у ресторані за межами Білого дому, що буває рідко.
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Байден таємно покинув Білий дім
Зранку 21 лютого Байден мав прибути до Варшави з дводенним візитом. Ввечері 19 лютого Білий дім оприлюднив розклад на понеділок, згідно з яким президент все ще перебуває у Вашингтоні, а ввечері відлітає до Варшави. Насправді у цей час він вже був на півдороги до України.
Президент зробив американську підтримку України центральним аргументом своєї позиції щодо оновлення альянсу в Європі, і він сказав радникам, що хоче відзначити першу річницю вторгнення як спосіб запевнити союзників у тому, що його адміністрація залишається відданою справі,
– пише видання.
Байдена приїхав у Києві за день до виступу президента Владіміра Путіна, який 21 лютого планує розповісти про військові зусилля Росії на тлі ознак того, що весняний наступ в Україні вже розпочався.
21 лютого Байден мав зустрітися з президентом Польщі Анджеєм Дудою, а пізніше вдень виступити з промовою у Варшавському замку, що створило б ситуацію, коли Байден і Путін говорили б про Україну в один і той самий день. Поки невідомо, чи зміниться графік Байдена через візит до Києва.
Байден у Києві оголосив про військову допомогу Україні
- Байден під час візиту до Києва анонсував новий пакет військової допомоги від США на пів мільярда доларів. Йдеться про поставку критично необхідного озброєння, включно з артилерійськими боєприпасами, системами для ураження бронетехніки та радіолокаційними системами.
- Зі свого боку Зеленський сказав, що вони з Байденом говорили про далекобійну зброю і зброю, яка все ще може бути поставлена в Україну.
- Крім того, президент США анонсував нові масштабні санкції проти Росії. Глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що в Києві вирішуються чимало питань.