У мережі вже з'явилися кадри, як Джо Байден і Володимир Зеленський прогулюються Києвом, пише 24 Канал. Лідери держав прогулялися Михайлівською площею.

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Президент США вперше в Україні з 2008 року

Востаннє президент США відвідував Україну ще у 2008 році – це був Джордж Буш-молодший.

Спершу про візит Байдена до Києва у твітері написав журналіст Bild Юліан Рьопке. Однак згодом він наголосив, що це тільки його припущення, а не доконаний факт.

Також про поїздку лідера США до України писав російський опозиціонер Марк Фейгін. Зрештою, Байден таки приїхав у Київ.

Приїзд Байдена збігся з масштабною повітряною тривогою в Україні, яку оголосили близько 11:40. Повітряна тривога пов'язана з винищувачами МіГ-31К, які злетіли на території Росії та Білорусі. Ці літаки здатні нести гіперзвукові ракети типу "Кинджал".

Повітряна тривога застала Зеленського та Байдена на вулиці, коли президенти були біля Стіни пам'яті загиблих за Україну. Візит Байдена в Київ офіційно підтвердив і Володимир Зеленський.

Джо Байден, вітаю в Києві! Ваш візит – це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців,

– написав глава держави у соцмережах.