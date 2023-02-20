Американский лидер объявил о выделении нового пакета помощи во время визита в Киев в понедельник, 20 февраля, пишет 24 Канал.

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Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, который будет объявлен уже завтра,

– сказал Байден в Киеве.

Помощь будет включать большее военное оборудование, в том числе артиллерийские боеприпасы, больше "Джавелинов" и гаубиц.

Получит ли Украина оружие большой дальности

Reuters пишет, что Зеленский с Байденом говорили об оружии большой дальности и оружии, которое могут предоставить Украине, хотя раньше его не предоставляли.

В своем выступлении Байден говорил об устойчивости украинского сопротивления, которое длится уже год.

Год спустя Киев стоит. И Украина стоит. Демократия стоит,

– сказал президент США.

В твиттере американский лидер отметил, что находится в Киеве, чтобы "подтвердить непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины".