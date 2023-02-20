Джо Байден подчеркнул, что с начала полномасштабной войны Украине помогают бороться со страной-агрессором более 50 стран мира. Они оказывают гуманитарную, экономическую и военную помощь, а также накладывают санкции на Россию. И эта помощь не будет останавливаться. Об этом Президент США заявил во время конференции, сообщает 24 Канал.

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Новый пакет военной помощи от США

Байден заявил, что Штаты планируют 20 февраля объявить дополнительную помощь Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов. В ней будут, в частности:

боеприпасы для HIMARS и артиллерии,

дополнительные системы, что позволит оградить украинский народ от бомбардировок.

Благодаря двухпартийной поддержке в Конгрессе, мы также будем выделять миллиарды в виде прямой бюджетной помощи. Ею правительство может воспользоваться немедленно для того, чтобы удовлетворить базовые потребности граждан,

– сказал Байден.

Также США в течение следующей недели объявят новые санкции против России, помогающие обойти санкционный механизм. Известно, что они будут касаться элит и компаний, пытающихся уклониться от военной машины России или заполнить ее.

"Свобода не имеет цены"

Джо Байден подчеркнул, что Украина сегодня платит чрезвычайно большую цену за свою свободу и независимость. Он выразил соболезнования украинскому народу.

Мы выражаем большие соболезнования тем, кто испытал огромные страдания. Мы прекрасно понимаем, что еще остается необходимость в том, чтобы защищать Украину, ведь Россия стремится стереть Украину с лица земли,

– сказал он.

Президент США вспомнил слова Зеленского во время визита в Вашингтон. Тогда глава нашего государства заявил, что Украина не боится, и никто в мире не должен бояться.

"Вы и все украинцы, господин президент, напоминаете миру каждый день, что означает мужество и храбрость. И это поражает. Напоминаете нам, что свобода не имеет цены, она бесценна, за нее стоит бороться столько, сколько потребуется. И именно сколько мы будем оставаться с вами", – подытожил Байден.

Следует заметить, что, по словам Байдена, с начала полномасштабного вторжения России союзники Украины уже предоставили нашему государству для борьбы немало военной техники. Речь, в частности, о:

700 танков,

тысячах военных автомобилей,

тысяче артиллерийских систем,

более 2 миллионов артиллерийских снарядов,

более 50 артиллерийских систем дальнего радиуса действия,

противокорабельных системах,

системах ПВО.

Визит Байдена в Украину: коротко