Кроме Байдена, также Киев посетил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Андрей Ермак заявил, что Украина сегодня – это сердце демократии, ведущее борьбу за свободу.

Важно Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине: какое оружие войдет туда

Что говорят в ОП о визите Байдена в Украину

Так, Андрей Ермак назвал визит президента США Джо Байдена в Киев "историческим".

Также он поблагодарил советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана:

Хочу поблагодарить советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, с которым мы работали, в том числе и над вопросом визита. Очень рад конструктивному сотрудничеству с Джейком, которое всегда дает мощный результат,

– написал глава Офиса Президента.

Он также подчеркнул, что визит американского лидера – стратегический.

"Решаются немало вопросов и будут ускорены те, которые подвисли. Наша общая цель – победа Украины над Россией и триумф украинских воинов и западного оружия", – добавил Ермак.

Байден и Салливан в Киеве / фото Андрея Ермака

Байден объявил новую помощь Украине

Американский президент объявил о новой поставке критически важного оборудования Украине. В пакет помощи войдут: артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, чтобы оградить наш народ от воздушных бомбардировок.

Также на этой неделе США объявят о дополнительных санкциях против элит и компаний России.