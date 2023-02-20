Информацию о том, что Байден покинул Киев, сообщила американская журналистка Кейтлен Коллинз. Около 14:00 по Киеву она опубликовала сообщение в твиттере, что Байден покинул столицу Украины.

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Байден прибыл в Киев в 8 утра

CNN со ссылкой на путешествовавших с Джо Байденом журналистов тоже информирует, что он покинул столицу Украины, завершив исторический визит.

Он прибыл около 8:00 по Киеву и встретился Владимиром Зеленским, а затем прошелся по центру Киева и пообещал, что США будут продолжать поддерживать Украину.