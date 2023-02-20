Інформацію про те, що Байден залишив Київ, повідомила американська журналістка Кейтлен Коллінз. Близько 14:00 за Києвом вона опублікувала допис у твітері, що Байден залишив столицю України.
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Байден прибув у Київ о 8 ранку
CNN з посиланням на журналістів, які подорожували з Джо Байденом, теж інформує, що він покинув столицю України, завершивши історичний візит.
Він прибув близько 8:00 за Києвом і зустрівся Володимиром Зеленським, а потім пройшовся центром Києва та пообіцяв, що США продовжуватимуть підтримувати Україну.
Президент США вперше побував в Україні з 2008 року
Джо Байден – перший президент США після Джорджа Буша-молодшого, який відвідав Україну. Буш-молодший відвідав Україну у 2008 році й після того ні Барак Обама, ні Дональд Трамп не приїжджали в Україну.
Байден, який кілька разів відвідував Україну на посаді віцепрезидента США, 20 лютого здійснив неанонсований візит до Києва. Поїздка Байдена в Україну відбулася перед річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Уже 21 лютого кремлівський диктатор Владімір Путін планує звернутися до федеральних зборів.