Під час спілкування з журналістами Зеленський висловив сподівання, що "2023 рік стане роком перемоги". Президент високо оцінив "загальне бачення", яке поділяють США та Україна.
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Зеленський і Байден говорили про далекобійну зброю
Президент запевнив, що продовжить робити все можливе, щоб демократичний світ "переміг у цій історичній битві". Зеленський зазначив, що Україна має дуже важкий період, але вона досягне "історичних досягнень" за допомогою США та решти світу.
Сьогоднішні переговори були дуже плідними, дуже важливими і дуже вирішальним,
– сказав Зеленський і додав, що результати "певно" вплинуть на поле бою.
За його словами, предметом обговорення була зброя дальньої дії, а також додаткове озброєння, яке ще не було поставлене.
"Відбудова та відновлення справедливості також важливі... Агресор має взяти на себе відповідальність за агресію та відшкодувати збитки", – заявив президент, перш ніж подякувати США за підтримку у забезпеченні того, щоб це сталося.
Що відомо про візит Байдена у Київ
- Джо Байден 20 лютого здійснив неанонсований візит до Києва. Це перший візит президента США до України з 2008 року. Причому сам Байден раніше неодноразово відвідував Україну в статусі віцепрезидента США за каденції Барака Обами.
- Байден і Зеленський під час зустрічі прогулялися Києвом і президентів застала повітряна тривога. У Києві лідер США повідомив про новий пакет військової допомоги на 500 мільйонів доларів. Також він анонсував передачу Україні від пратнерів 700 танків та тисячі бронемашин.
- Крім того, президент США повідомив, що невдовзі будуть розширені санкції проти Росії. Байден заявив, що через рік після вторгнення в Україну "загарбницька війна Путіна прямує до поразки".
- Глава ОП Андрій Єрмак, коментуючи візит Байдена, повідомив, що в Києві вирішуються чимало питань. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що президенти США та України обоє задоволені візитом і його можна називати перемогою та чітким сигналом для Кремля.