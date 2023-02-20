Джо Байден підкреслив, що з початку повномасштабної війни Україні допомагають боротися з країною-агресоркою понад 50 країн світу. Вони надають гуманітарну, економічну та військову допомогу, а також накладають санкції на Росію. І ця допомога не зупинятиметься. Пре це Президент США заявив під час конференції, повідомляє 24 Канал.

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Новий пакет військової допомоги від США

Байден заявив, що Штати планують 20 лютого оголосити додаткову допомогу Україні на суму 2,5 мільярди доларів. У ній будуть, зокрема:

боєприпаси для HIMARS та артилерії,

додаткові системи, що дозволить захистити український народ від бомбардувань.

Завдяки двопартійній підтримці в Конгресі ми також будемо виділяти мільярди у вигляді прямої бюджетної допомоги. Нею уряд може скористатися негайно для того, щоб задовольнити базові потреби громадян,

– сказав Байден.

Також США протягом наступного тижня оголосять нові санкції проти Росії, які допомагають обійти санкційний механізм. Відомо, що вони стосуватимуться еліт і компаній, які намагаються ухилитися від військової машини Росії або заповнити її.

"Свобода не має ціни"

Джо Байден підкреслив, що Україна сьогодні платить надзвичайного велику ціну за свою свободу та незалежність. Він висловив співчуття українському народові.

Ми висловлюємо величезні співчуття тим, хто зазнав величезних страждань. Ми чудово розуміємо, що ще залишається необхідність у тому, щоб боронити Україну, адже Росія прагне стерти Україну з лиця землі,

– сказав він.

Президент США пригадав слова Зеленського під час візиту до Вашингтону. Тоді глава нашої держави заявив, що Україна не боїться і ніхто у світі не повинен боятися.

"Ви і всі українці, пане президенте, нагадуєте світу кожного дня, що означає мужність та хоробрість. І це вражає. Нагадуєте нам, що свобода немає ціни, вона безцінна, за неї варто боротися стільки, скільки буде потрібно. І саме скільки ми будемо залишатися з вами", – підсумував Байден.

Варто зауважити, що, за словами Байдена, з початку повномасштабного вторгнення Росії союзники України вже надали нашій державі для боротьби чимало військової техніки. Мовиться, зокрема, про:

700 танків,

тисячі військових автомобілів,

тисячу артилерійських систем,

понад 2 мільйони артилерійських снарядів,

понад 50 артилерійських систем далекого радіусу дії,

протикорабельні системи,

системи ППО.

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