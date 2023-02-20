Об этом сообщила журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

Интересно Байден встретился с ключевыми украинскими министрами и заявил о поддержке Украины в войне

США окажут Украине очередную помощь

По данным Пентагона, США посылают Украине еще 460 миллионов долларов военного оборудования. В частности, в пакет войдут:

HIMARS,

радары воздушного наблюдения,

противотанковые системы Javelin,

машины Bradley Infantry Fire Support Team,

приборы ночного видения,

медицинские принадлежности,

запасные части и другое оборудование.

Белый дом объявил о новом пакете оружия для Украины на 460 миллионов долларов. По словам Джо Байдена, в ближайшее время можно ожидать дополнительных объявлений,

– написал журналист Остап Ярыш.



США предоставит Украине новый пакет помощи / Фото Остапа Ярыша