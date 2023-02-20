Об этом сообщила журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс.
Интересно Байден встретился с ключевыми украинскими министрами и заявил о поддержке Украины в войне
США окажут Украине очередную помощь
По данным Пентагона, США посылают Украине еще 460 миллионов долларов военного оборудования. В частности, в пакет войдут:
- HIMARS,
- радары воздушного наблюдения,
- противотанковые системы Javelin,
- машины Bradley Infantry Fire Support Team,
- приборы ночного видения,
- медицинские принадлежности,
- запасные части и другое оборудование.
Белый дом объявил о новом пакете оружия для Украины на 460 миллионов долларов. По словам Джо Байдена, в ближайшее время можно ожидать дополнительных объявлений,
– написал журналист Остап Ярыш.
США предоставит Украине новый пакет помощи / Фото Остапа Ярыша