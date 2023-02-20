Об этом сообщила журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

Интересно Байден встретился с ключевыми украинскими министрами и заявил о поддержке Украины в войне

США окажут Украине очередную помощь

По данным Пентагона, США посылают Украине еще 460 миллионов долларов военного оборудования. В частности, в пакет войдут:

  • HIMARS,
  • радары воздушного наблюдения,
  • противотанковые системы Javelin,
  • машины Bradley Infantry Fire Support Team,
  • приборы ночного видения,
  • медицинские принадлежности,
  • запасные части и другое оборудование.

Белый дом объявил о новом пакете оружия для Украины на 460 миллионов долларов. По словам Джо Байдена, в ближайшее время можно ожидать дополнительных объявлений,
– написал журналист Остап Ярыш.


США предоставит Украине новый пакет помощи / Фото Остапа Ярыша