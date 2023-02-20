Следует заметить, что у президента США запланирован визит в Польшу на 20 – 22 февраля. Его ранее подтвердили в Белом доме, информирует 24 Канал.
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Что известно о призывах к президенту США
В Варшаве появился видеоборд с надписью: "Байден, передай F-16 Украине".
Польша призывает Байдена передать Украине истребители F-16: смотрите видео
Акцию организовала общественная инициатива "Евромайдан-Варшава". Она проходит в центре Варшавы – видеоборд появился у кольцевой развязки Романа Дмовского.
Цель активистов – отправить послание президенту США по истребителям.
Что известно о F-16 для Украины
Следует отметить, что Джо Байден отказался предоставлять Украине истребители F-16. В частности, 1 февраля 2023 года журналистка спросила его: "Предоставят ли США F-16 для Украины?". Он ответил: "Нет".
Впоследствии такой же ответ журналистам дали представители Белого дома, Госдепа и Совета по нацбезопасности. Мол, им нечего добавить к словам президента.
Уже после этого издание Рolitico писало, что в США пять членов Палаты представителей давят на Байдена относительно истребителей для Украины. Однако по состоянию на 20 февраля, даже после визита президента США в Киев, решение не принято.