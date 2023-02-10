В Белом доме сообщили, что с 20 по 22 февраля президент Джо Байден отправится в Польшу.

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Зачем Байден едет в Польшу

Сообщается, что он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой для обсуждения двустороннего сотрудничества стран, а также их коллективных усилий по поддержке Украины и усилению сдерживания НАТО.

Кроме того, он встретится с лидерами Бухарестской девятки (B9), чтобы подтвердить свою твердую поддержку Соединенными Штатами безопасности Альянса.

Отдельное внимание президент США уделит Украине

Известно, что президент Байден выступит с речью к годовщине жестокого полномасштабного вторжения России в Украину.

Отмечается, что он подчеркнет, что эта война была неспровоцированная. И США будет продолжать стоять с народом Украины столько, сколько нужно.

В прошлом месяце в разных источниках сообщалось, что Белый дом рассматривал способы, по которым Байден мог бы привлечь внимание к устойчивости Украины против жестокой агрессии России и подтвердить солидарность США с украинским народом, поскольку война вступает в новую фазу.

Байден может встретиться в Польше с Зеленским

Недавно польские СМИ сообщили, что Байден приедет в Польшу и может встретиться там с Владимиром Зеленским . Однако приедет ли президент Украины в Польшу пока точно неизвестно. Сам Зеленский говорил, что пока его не приглашали в Польшу .

Между тем, СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент Украины созывает международную конференцию. По всей вероятности, он хочет представить Байдену мирный план и гарантии безопасности для нашего государства.