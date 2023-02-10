У Білому дому повідомили, що з 20 по 22 лютого президент Джо Байден вирушить до Польщі.

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Для чого Байден їде в Польщу

Повідомляється, що він зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою, щоб обговорити двосторонню співпрацю країн, а також їхні колективні зусилля щодо підтримки України та посилення стримування НАТО.

Крім цього, він зустрінеться з лідерами Бухарестської дев'ятки (B9), щоб підтвердити свою непохитну підтримку Сполученими Штатами безпеки Альянсу.

Окрему увагу президент США приділить Україні

Відомо, що президент Байден виступить з промовою до роковин жорстокого повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зазначається, що він підкреслить, що ця війна була неспровокована. І США буде продовжувати стояти з народом України стільки, скільки потрібно.