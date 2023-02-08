Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма". Відомо, що президент України Володимир Зеленський відреагував на виступ Байдена.

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Олександр Краєв звернув увагу, що під час промови Байдена представники партії республіканців не завжди аплодували, що є традиційним для таких виступів, та неоднозначно реагували.

Натомість коли Джо Байден говорив про Україну, усі присутні у залі встали та почали аплодувати. На думку Краєва, це свідчить про те, що США продовжать підтримувати українців.

"Коли Байден говорив про Україну, встав весь зал. Попри міжпартійну боротьбу, тема України є об’єднуючою. Так чи інакше, американці продовжать підтримку України, незважаючи на внутрішні кризи", – переконаний експерт.

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Байден згадав про Трампа

Краєв зазначив, що Байден не пропустив можливості згадати про свого попередника, республіканця Дональда Трампа. Президент США відкрито заявив, що криза досягла такого високого рівня саме через політику Трампа.

"Він (Байден – 24 канал) напряму наїхав на свого попередника. Коли мовилось про підняття рівня державного боргу, що необхідно підіймати поріг державних забов’язань, бо американці наближаються до фінансової кризи. Він нагадав, що лише "завдяки" Трампу було досягнуто такого рівня кризи", – сказав він.

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" додав, що на цьому моменті республіканці не аплодували та засудили такі слова президента.

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