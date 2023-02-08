Штати очолили глобальну коаліцію допомоги Україні, зазначив президент Байден. Та додав, що Америка підтримуватиме український народ стільки, скільки це буде потрібно.
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Ми стояли разом з українським народом: Байден про кровопролитну війну Росії
Президент США у своїй промові сказав, що повномасштабний напад Росії на Україну став справжнім тестом для Америки та випробуванням для всього світу. Проте, не дивлячись на перешкоди, Америка й далі стоїть на захисті демократії.
Разом ми робили те, що Америка завжди робить якнайкраще – ми вели. Ми об'єднали НАТО і створили глобальну коаліцію. Ми стояли проти путінської агресії. Ми стояли разом з українським народом,
– наголосив американський президент.
Варто зауважити, що серед почесних гостей на виступі Байдена була присутня посол України у США Оксана Маркарова. Джо Байден посеред виступу звернувся до неї та наголосив, що США – єдині в підтримці нашої держави та стоятимуть з українським народом стільки, скільки це буде потрібно.
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Нещодавно США анонсували новий пакет військової допомоги Україні
- 3 лютого у Міністерстві оборони США оголосили про підготовку чергового пакету військової допомоги для України. Відомо, що його загальна вартість складає 2,175 мільярда доларів.
- У пакет увійшла частина зброї з власних запасів США, а також замовлена у виробника. Речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу у Вашингтоні заявив, що українцям відправлять високоточні ракети GLSDB з дальністю дії до 150 кілометрів.
- Крім них мають передати також системи ППО, броньовані машини й додаткове обладнання, включаючи протитанкові комплекси Javelin, артилерійські боєприпаси й ракети для систем HIMARS. Детальніше про те, яку зброю отримає Україна від США, читайте за посиланням.