Штати очолили глобальну коаліцію допомоги Україні, зазначив президент Байден. Та додав, що Америка підтримуватиме український народ стільки, скільки це буде потрібно.

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Ми стояли разом з українським народом: Байден про кровопролитну війну Росії

Президент США у своїй промові сказав, що повномасштабний напад Росії на Україну став справжнім тестом для Америки та випробуванням для всього світу. Проте, не дивлячись на перешкоди, Америка й далі стоїть на захисті демократії.

Разом ми робили те, що Америка завжди робить якнайкраще – ми вели. Ми об'єднали НАТО і створили глобальну коаліцію. Ми стояли проти путінської агресії. Ми стояли разом з українським народом,

– наголосив американський президент.

Варто зауважити, що серед почесних гостей на виступі Байдена була присутня посол України у США Оксана Маркарова. Джо Байден посеред виступу звернувся до неї та наголосив, що США – єдині в підтримці нашої держави та стоятимуть з українським народом стільки, скільки це буде потрібно.

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