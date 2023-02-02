Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він припустив, що Джо Байден може втратити певний відсоток електоральної прихильності.

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Експерт зауважив, що в США працюють протоколи безпеки, які регулюють засекречені документи, вказують, що не можна виносити, що можна зберігати на особистому комп’ютері, а що на загальному.

Схоже, що Байден десь порушив ці протоколи безпеки,

– додав експерт.

Які будуть наслідки

Шейтельман припустив, що за такі порушення президент може понести дисциплінарну відповідальність. Це також, ймовірно, матиме вплив на його електоральні шанси, однак поки перспектив кримінальних переслідувань немає.

У відставку за таке не відправлять, як я бачу. Але якщо з'ясується, що Байден робив щось не так, він втратить певний відсоток на виборах, якщо він на них піде наступного року,

– підкреслив політтехнолог.

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